Contributi affitti Ater: tutte le scadenze dei prossimi giorni

Scade l’8 aprile il “Bando Contributo Affitti” 2022, con il quale il Comune di Trieste, per mezzo dell’Ater, concede contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai cittadini meno abbienti. Nella stessa data scade anche il bando affitti straordinario-Covid 2022, per l’erogazione di contributi a sostegno di locatari privati nel pagamento dei canoni di locazione e/o oneri accessori, riferiti all’anno in corso, di immobili adibiti ad uso abitativo che, in ragione dell’emergenza sanitaria, hanno subito una perdita del proprio reddito Irpef. Si tratta di un avviso straordinario.

Per entrambi i bandi tutte le informazioni sono pubblicate su trieste.aterfvg.it. Ricordiamo inoltre a tutti i cittadini che sempre sul sito ufficiale dell’Ater è possibile scorrere in tempo reale la graduatoria alloggi aggiornata. Per Trieste, le proposte di assegnazione, ripartite dal primo posto con la pubblicazione della graduatoria aggiornata al 18/01/2022, a fine marzo sono state 45.