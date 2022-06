Sport e solidarietà, il binomio vincente: tornano i tornei dell'Aurisina Cup

Tutto pronto: da mercoledì 22 e fino a sabato 25 giugno presso il Complesso Sportivo di Visogliano si terrà la la tanto attesa 35^ edizione dell'Aurisina Cup Trofeo Andrea Miorin, organizzata e promossa dal Gruppo Culturale e Sportivo Ajser 2000 con la collaborazione del Comune di Duino Aurisina e di Asd Sistiana Duino Aurisina, Associazione Genitori Rilke, Gruppo Ermada Flavio Vidonis, Lions Club Duino Aurisina, Associazione IDEA onlus Aurisina, Pedagnalonga, Dolina Team, A.S.E. Onlus, Consulta Giovani di Duino Aurisina, Asd Calisthenic Trieste, Solidarietà e VITA e Comitato di Visogliano.

Il torneo

Il torneo di calcio a cinque è diventato negli anni un appuntamento estivo molto atteso e sentito dai ragazzi di oggi e da quelli di "ieri" che continuano a essere, con entusiasmo, i protagonisti in campo. Un torneo storico che ne ha fatto di strada in oltre trent'anni di divertimento, ma anche di tanta solidarietà: all'Agmen in particolare, ma anche a persone bisognose e famiglie in difficoltà; nel corso degli anni infatti sono stati versati oltre 63.000 euro alle varie realtà che, di anno in anno, l'organizzazione decideva di aiutare. Presenti anche i rappresentanti di Borgo Hermada di Terracina.

La mostra

Come evento collaterale si terrà anche la mostra sul 50esimo anniversario della Asd Sistiana Sesljan società 1971-2021, basata su foto e ritagli di articoli della storia del sodalizio.

I trofei

Dal punto di vista sportivo, per il nono anno consecutivo poi, in palio ci sarà anche il trofeo miorin, offerto dalla famiglia per ricordare e far rivivere la memoria di Andrea, perito su un campo di calcio proprio con la maglia dell'Ajser 2000. Per il trofeo Andrea Miorin, l'Aurisina Cup presenta al via nove squadre che si contenderanno l'ambito trofeo vinto due anni fa dall'Agrososic scendendo ogni giorno dalle ore 19.00 sul rettangolo di gioco di Visogliano.

Ma le novità di quest’anno, oltre al trofeo dedicato al compianto Andrea Miorin e ai premi dedicati all'ex arbitro Ennio Bagatin (Squadra e Personaggio Simpatia) sono rappresentate dal nuovo premio dedicato a Rosa Ida Lucchese, fiduciario del Coni a Duino Aurisina per tanti anni e dal premio per la Coppa Disciplina che verrà dedicata al Prof. Pino Zorzi, amico per anni del Gruppo Ajser 2000. Ci saranno poi il terzo Trofeo Over 40 dedicato a Pasquale Durante e il torneo amatoriale di freccette dedicato ad Alessandro Bellini. Quest’ultimo verrà ricordato in una serata a lui dedicata che servirà a promuovere l’Associazione Solidarietà e Vita. Nata dall’idea di due appartenenti all’Arma dei Carabinieri, l'Associazione sostiene il principio di base che ispira i volontari e si basa su un pensiero di solidarietà e di aiuto verso il prossimo, invitando tutti attraverso lo sport, lo spettacolo, l’informazione e la cultura, a unirsi in un progetto che valorizzi la Vita anche attraverso la malattia. Infatti, è necessario poter pensare alla guarigione e ambire a una qualità di vita migliore: proprio da questo obiettivo, le manifestazioni che sostengono Solidarietà e Vita, vogliono trasformarsi in punto di partenza e non di arrivo, attraverso un percorso di unione in una battaglia dalla quale tutti possano uscire vincenti.

Il ricavato

Ed è così che l'Aurisina Cup diventa momento di gioco e di festa adatto a tutta la famiglia per i valori di amicizia e solidarietà che trasmette. Il ricavato della manifestazione anche quest'anno, oltre a Solidarietà e Vita, andrà devoluto all'A.G.M.E.N Fvg.

L'Agmen è nata a Trieste nel febbraio del 1984 per iniziativa di alcuni genitori che, dopo la dolorosa esperienza della malattia subita dai loro figli, hanno deciso di impegnarsi affinché tutti i bambini che stanno percorrendo lo stesso cammino abbiano garantita dentro e fuori l'Ospedale una qualità di vita migliore. Agmen si adopera affinché tutti i bambini possano essere curati nell'ambiente più idoneo e meno traumatizzante per loro e si incarica di migliorare gli spazi di degenza, le attrezzature sanitarie, l'informazione e di garantire l'aspetto scolastico e ludico-ricreativo. L'Agmen favorisce inoltre la ricerca e lo studio nel campo dei tumori infantili e promuove, soprattutto con particolare attenzione all'aspetto psicologico e sociale, un'assistenza globale non solo dei bambini, ma anche del nucleo familiare sia durante la malattia sia a guarigione avvenuta.

"Con l'Aurisina Cup i valori entrano in campo - è il concetto espresso dal neo presidente del Ajser, Andrea Spadaro - sport, solidarietà e un'amicizia lunga 30 anni, uniti dallo stare bene insieme, faranno anche di questa edizione speciale una vera Festa per tutti". Gran finale con le premiazioni sabato alle ore 22.00.