Trasporto pubblico, venerdì scatta lo sciopero degli autobus

Le segreterie provinciali di Trieste di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno aderito oggi allo sciopero nazionale dei trasporti proclamato per venerdì 16 settembre. Per il personale viaggiante lo sciopero avrà inizio alle ore 16 e terminerà alla mezzanotte. Il personale tecnico e amministrativo potrà invece scioperare per l’intera giornata. A Trieste, dopo le 16, potrebbero pertanto verificarsi disagi al servizio di trasporto pubblico. Prima delle 16 saranno garantite tutte le corse.