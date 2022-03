Dal Carso a Valmaura, tutte le postazioni autovelox della settimana

Torna anche nella settimana dal 14 al 19 marzo l'appuntamento con l'informazione della Polizia Locale di Trieste. Le pattuglie con l'autovelox si posizioneranno lungo la strada regionale Ts1 in località Santa Croce, lungo strada del Friuli e in via dell'Istria. In caso di maltempo verrà posizionato in uno dei box fissi presenti in città.