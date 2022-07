Polizia Locale informa, tutti gli autovelox di inizio luglio

Torna anche questa settimana l'appuntamento con l'informazione della Polizia Locale in merito alle postazioni autovelox. Da oggi 4 a sabato 10 luglio le pattuglie si posizioneranno lungo passeggio Sant'Andrea, sulla Strada Statale 202 (ex GVT)e in via Alfonso Valerio. In caso di maltempo verrà posizionato in uno dei box fissi presenti in città.