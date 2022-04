Colazioni e aperitivi con vista, sul colle di San Giusto è arrivato "Barakin"

Cambio di gestione per l'ormai storico baracchino nel piazzale di San Giusto. "Barakin", questo il nome del nuovo bar sul colle, è stato inaugurato la prima settimana di aprile grazie al team di giovani che, dopo Cemut e Stazione Rogers, hanno deciso di imbarcarsi in questa nuova avventura. Completamente rimesso a nuovo, "Barakin" è già diventato una tappa irrinunciabile per i triestini. Tra le novità anche i tavolini per godersi colazioni, pranzi veloci e aperitivi con vista.