Barcolana sbarca su Tik Tok, accordo con agenzia di influencer

TRIESTE - I colloqui tra Barcolana e la Triestina si erano manifestati fin dall'approdo a Trieste della nuova società, interessata a forme di collaborazione con il territorio. Ora la partnership tra la regata più grande al mondo e il marchio Stardust è realtà. L'accordo si pone l'obiettivo di coinvolgere la generazione Z, attraverso la produzione contenuti creativi "perfettamente in linea con il tone of voice dei brand". Tradotto, Barcolana sbarca su Tik Tok (debutto avvenuto ieri 1 ottobre) e grazie a Stardust l'evento più importante per Trieste "si aprirà al pubblico più giovane" sviluppando poi contenuti per Instagram, che l’agenzia realizzerà grazie al coinvolgimento dei ragazzi provenienti dalla celebre Stardust House.

In Barcolana sono approdati oggi grazie a Stardust numerosi giovani influencer, pronti a conoscere e vivere l’evento, raccontandolo a proprio modo a un pubblico giovane. L’accordo con Stardust riguarda anche una sinergia con la Triestina, che sarà presente in più modi e occasioni in Barcolana.