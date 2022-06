Barcolana 54: tornano gli eventi e la musica

Trepidante attesa e grandi aspettative dopo due edizioni complicate, tra maltempo e pandemia, per la Barcolana 54, quella a cui tutti guardano come la "Barcolana della rinascita", con l'aspettativa di tornare alle iscrizioni dei livelli pre – Covid. L'edizione 2022 si terrà dal 30 settembre al nove ottobre e le iscrizioni sono state aperte oggi al consueto suono della campana dopo una conferenza stampa alla Società Velica Barcola e Grignano alla presenza delle autorità regionali e cittadine. Tra le novità, il ritorno della festa a terra con concerti ed eventi organizzati insieme alle realtà del territorio, e per la prima volta le iscrizioni prevedono uno sconto a chi si iscrive entro il 10 settembre, il 10% per le barche grandi, il 20% per le piccole. Prevista anche la nuova regata Barcolana Maxi Trofeo dedicata alle grandi imbarcazioni.

Presenti in conferenza stampa anche il presidente della Svbg Mitja Gialuz, il sindaco Roberto Dipiazza e il governatore Massimiliano Fedriga. Rimane come costante l’attenzione per l’etica e la sostenibilità, la Gender Equality, la divulgazione di temi scientifici e l’aggregazione intorno al tema del mare. Rinnovata la partnership triennale tra la Svbg e Generali in qualità di presenting sponsor: Alla conferenza stampa ha infatti presenziato il neo presidente delle Generali Andrea Sironi, la sua prima apparizione pubblica nel nuovo ruolo.

Barcolana Maxi

Riflettori puntati sulla nuova regata dedicata ai Maxi, la Barcolana Maxi Trofeo Portopiccolo, in programma dal 4 al 6 ottobre. "Attrarre Maxi Yacht in Alto Adriatico – ha spiegato Gialuz -, è una missione per tutto il settore della nautica: portano ricchezza al territorio, soprattutto se poi si fermano per il rimessaggio, e ben si integrano con la dimensione popolare dell'evento”.

Women in sailing

In tema di Gender Equality continuerà il progetto “Women in sailing” e il trofeo dedicato alla prima donna skipper di un equipaggio misto, che sarà premiata con un percorso di coaching e leadership personalizzato in base alle esigenze della persona da Generali Academy.

Altre manifestazioni

Il calendario in mare prevede, inoltre, la seconda edizione della RoundItaly (partenza da Genova il 22 settembre), le due regate di avvicinamento dalla Slovenia e da Ravenna con il Trofeo Hera, Barcolana Classic e Barcolana by Night, Barcolana Young, Barcolana Nuota e Barcolana FUN. Tornano anche il Barcolana Sea Summit, in programma dal 5 al 7 ottobre, e gli incontri di “Barcolana un mare di racconti”.

Gli sponsor

Il partner Murphy&Nye ha poi presentato in conferenza stampa la nuova collezione dedicata a Barcolana 2022, con colori diversi per donne e uomini, e cresce l’attesa per la presentazione del nuovo manifesto, con la collaborazione di Illy, che sarà presentato il quattro luglio. Saranno poi due i nuovi gold sponsor: il marchio automotive Lexus e di BAT Italia, che presenterà il suo brand di punta. In diversi punti della città, infatti, gloTM sarà presente con diverse attivazioni, tra cui un’area ospitality sulle Rive, dove saranno presentati i nuovi dispositivi per tabacco riscaldato. Grazie alla piattaforma di crowdfunding Rete del Dono, inoltre, le associazioni del territorio potranno avere una propria pagina di raccolta fondi dedicata all’interno della piattaforma collegata a Barcolana.

Interventi delle autorità

Il presidente Fedriga ha espresso l’auspicio che l’edizione 54 possa diventare “la Barcolana del ritorno alla normalità. Da sempre un volano straordinario per l’economia del territorio, che la Regione continuerà a sostenere, talvolta più conosciuta all’estero che in Italia. Speriamo che il Governo ne tenga conto”. Il sindaco Dipiazza ha invece rimarcato che “La Barcolana è l’emblema della nostra città. Sopra ogni cartello di accesso a Trieste c’è scritto 'Città della Barcolana'". Il sindaco ha anche fatto un annuncio: "Grazie a 5 milioni della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui ringrazio il presidente Fedriga, e ad altri 5 del Pnrr, dal prossimo anno potremo realizzare quell’area dello sport, legata anche a quello che fanno le società nautiche e a beneficio dei nostri giovani”.