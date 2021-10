Tutti alla Barcolana: piano straordinario e tariffe agevolate per ferrovie e trasporto pubblico locale

Annunciato ieri il primo ospite illustre dell’evento, il navigatore oceanico Giancarlo Pedote. Inoltre, l’Assessorato regionale ai trasporti ha presentato tutte le misure "varate" per facilitare l’accesso in città nel fine settimana di Barcolana usando i mezzi pubblici. Ecco gli eventi di oggi

Con quota 1400 iscritti superata, i primi voli foil di Barcolana Fun Siram Veolia e l’avvio di Barcolana Un Mare di Racconti, la rassegna letteraria curata da Alessandro Mezzena Lona, si avvicina sempre più la regata più grande del mondo che rappresenta la bella Trieste. Annunciato ieri il primo ospite illustre dell’evento, il navigatore oceanico Giancarlo Pedote. Sul fronte operativo, l’Assessorato regionale ai trasporti ha presentato sempre ieri tutte le misure "varate" per facilitare l’accesso in città nel fine settimana di Barcolana usando i mezzi pubblici.

Giancarlo Pedote a Barcolana 2021

Ci sarà anche Giancarlo Pedote alla Barcolana. Il grande navigatore oceanico italiano, protagonista alla scorsa edizione del Vendée Globe, il giro del mondo in solitario senza assistenza e senza scalo, parteciperà alla regata più grande del mondo presentando al Barcolana Sea Summit venerdì 8 ottobre i suoi progetti di sostenibilità e partecipando, domenica 10 ottobre, alla diretta televisiva della Barcolana su RaiSport, condotta da Giulio Guazzini.

"La vela è uno sport meraviglioso, che sa essere tanto tecnico e minuzioso, come quello che pratico ogni giorno, quanto caldo e popolare. Ho partecipato alla Barcolana nel 2007 e di questa regata unica mi è rimasta dentro proprio l'eterogeneità della vela, la sua completezza: navigano uno contro l'altro team composti da regatanti affiatati e competitivi e team composti da famiglie, a volte persino di tre generazioni. Navigano in condizioni non semplici a causa del numero di imbarcazioni iscritte, dopo una partenza emozionante durante la quale è necessario fare molta attenzione perché le barche si ritrovano molto vicine e si dispongono su di una linea lunghissima, della quale è impossibile vederne degli estremi. Bellissimo, come bellissimo è il ritrovo a terra per i festeggiamenti di questo evento che stringe intorno a sé tutte le persone amanti del mare".

Piano straordinario per ferrovie e trasporto pubblico locale

Consentire al pubblico di raggiungere agevolmente Trieste per il grande evento velico ma anche di lasciare la città senza difficoltà dopo la Barcolana per permettere a tutti di potersi godere senza disagi lo spettacolo della regata più grande del mondo fruendo dei mezzi pubblici e del sistema intermodale straordinario messo a punto per l’occasione dalla Regione, in collaborazione con il Comune, con i concessionari del Tpl, con Trenitalia, con Trieste Airport e con la Società velica di Barcola e Grignano.

Questo l’obiettivo del Piano Trasporti ideato per assicurare un facile accesso alla Città e alle rive, ma anche gli spostamenti dal territorio regionale e da fuori regione nonché i rientri in occasione della Barcolana 53, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-pandemia.

"Le persone stanno ricominciando a viaggiare - ha sottolineato Mitja Gialuz, il Presidente della Società Velica di Barcola e Grignano - e il ruolo del trasporto pubblico locale è centrale nel farlo in sicurezza e in comodità. La partnership con le istituzioni e con gli operatori della mobilità è ormai una felice tradizione per Barcolana e i numeri che migliorano di anno in anno testimoniano la bontà del lavoro fatto. Ringrazio l’Assessore Regionale Pizzimenti e l’Assessore Polli del Comune di Trieste, e con loro Trenitalia, Trieste Airport e TPL, per le tantissime soluzioni messe in campo per garantire il migliore afflusso, e deflusso, delle persone in occasione delle giornate clou di Barcolana53. Un approccio di questo tipo va anche nella direzione della sostenibilità ambientale, a noi molto caro, perché puntando sul trasporto pubblico riduce l’esigenza del ricorso alle auto private, riducendo il numero di automezzi sulle strade e quindi l’inquinamento da questi generato".

Il Piano prevede tariffe agevolate oltre che per i Bus anche per i parcheggi per incentivare l’impiego dei mezzi pubblici sempre nel rispetto della capienza massima consentita. Le persone che utilizzeranno i bus, all’interno della città ma anche provenendo dalla regione non dovranno esibire il green pass per salire a bordo, ma, distribuiti all’interno nel rispetto della capienza massima dell’80 per cento, dovranno indossare la mascherina per l’intera durata del tragitto.

"L’obiettivo che ci siamo posti - ha aggiunto l’Assessore regionale alle infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti - è quello di consentire a tutti coloro che domenica 10 ottobre 2021 vorranno raggiungere Trieste per vivere da vicino la Barcolana di farlo trascorrendo una bellissima esperienza. L’occasione sarà utile anche per testare il sistema del Tpl in occasione dei grandi eventi, in vista dello sviluppo di Porto Vecchio".

Per gli eventi della Barcolana53 saranno organizzati 42 treni straordinari nel fine settimana della regata, 26 dei quali nella giornata di domenica, mettendo a disposizione 67mila posti a sedere o in piedi, nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19; sui convogli ferroviari saranno messi a disposizione per la giornata di domenica 40 mila posti. I parcheggi disponibili saranno connessi con il sistema integrato ferrovia bus, a disposizione anche a Trieste Airport, a Ronchi dei Legionari.

Oggi in Barcolana

A terra e in mare, una giornata tutta dedicata alla vela solidale e alle iniziative sociali organizzata dalla Società Velica di Barcola e Grignano in partnership con la Società Triestina della Vela. In mare, in mattinata, il tradizionale Trofeo Fuorivento (a cura di US ACLI) e il Trofeo Calicanto. Nel pomeriggio, alle 17.30 nella Sala Luttazzi del Magazzino 26, le premiazioni della regata Calicanto e a seguire il concerto della Calicanto Band e l’Onlus by Night con la presentazione degli equipaggi e l’abbinamento per la regata notturna di sabato 9 ottobre.

Al via oggi anche gli appuntamenti di Barcolana JOB, il format dedicato al lavoro e alla formazione proposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia. In Magazzino 26 dalle 8.30 alle 16.00 “I mestieri del mare: laboratorio interattivo” per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, e alle 15.30 “Lavora con noi: Costa Crociere cerca personale” (disponibile anche in streaming). Online, invece, dalle 14.30 alle 17.30 “Un mestiere da imparare: Convincere con il curriculum e il colloquio di lavoro” e dalle 16.00 alle 17.00 “Il clima nella scuola: conoscenze per il futuro” (info sul sito della Regione FVG).

Prosegue inoltre il festival letterario Barcolana un mare di racconti con due appuntamenti nella Sala Luttazzi del Magazzino 26: alle 18.30 dialogo tra Ketty Rouf e Valentina Della Seta con “Due vite per essere donna” e alle 19.30 Dino Bauk con “Sognare Lubiana prima del buio”.