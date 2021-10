La Rai racconta la Barcolana in Tv, su Raiplay, in radio e sui social: come e quando seguire l'evento

Siamo sempre più vicini all'inizio della regata più affollata del mondo che si svolgerà nel Golfo di Trieste nel prossimo weekend. La Rai, come di consueto, proporrà l’evento in diverse forme su tutti i device possibili: Tv, radio, web e social. Ecco i prossimi eventi in programma

Siamo sempre più vicini all'inizio della regata più affollata del mondo, che si svolgerà nel Golfo di Trieste nel prossimo weekend. La Rai, come di consueto Main media partner, proporrà l’evento in diverse forme su tutti i device possibili: Tv, radio, web e social unendo di fatto le anime editoriali del Gruppo.

I Tg, Rainews24, i Gr e la Tgr racconteranno lo svolgimento della regata, la Tgr Friuli Venezia Giulia continuerà a diffondere immagini e storie da Trieste in diretta mentre sarà Rai Sport (e Rai3 sul canale 103 per il FVG) - con la voce di Giulio Guazzini, domenica 10 ottobre a partire dalle 10 - a descrivere, live, ogni attimo della gara. Non mancherà, poi, il supporto delle reti partendo da Rai 1 e da ‘Oggi è un altro giorno’, condotto da Serena Bortone che oggi, giovedì 7 alle 15, si collegherà con la Barcolana e diversi ospiti. Roberta Ammendola, inviata di Uno Mattina, dal canto suo sarà in diretta dalle rive del porto di Trieste domani, venerdì 8 ottobre per proporre immagini e interviste ai protagonisti. A Tg2 Italia, live dal porto della città giuliana, il compito di mescolare sport e territorio, ‘ingredienti’ che saranno anche al centro di ‘Radio di Bordo’, in onda su Radio1 sabato 9 ottobre alle ore 11.05 con le dirette di Germana Brizzolari.

Sabato 9 ottobre, “Lineablu” (Rai 1) tornerà con la tradizionale puntata ‘speciale live’, in uno studio all’aperto realizzato per l’occasione. E, da lì, Donatella Bianchi racconterà con i suoi ospiti il grande spettacolo di Barcolana e il rapporto che lega da sempre uomini e mare senza tralasciare temi di grande respiro come quelli legati all’ecologia. La chiusura dell’edizione numero 53 della Barcolana sarà proposta, oltre che da Rai Sport, anche da ‘Agorà week end’ che, alle 8 su Rai 3, sarà in diretta da Piazza Unità d’Italia per il ‘mollate gli ormeggi’. Giusi Sansone, dagli studi di Napoli, si collegherà con i protagonisti e la Capitaneria di Porto che garantirà la sicurezza in mare. E una ‘seconda volta’ sarà anche quella di Raiplay che realizzerà diversi servizi da Trieste con Mirko Matteucci, protagonista de ‘Le storie di Mirko’, programma originale che propone al pubblico brevi reportage tematici realizzati ‘on the road’. Importante anche il supporto di Radio2 che già dal 7 ottobre con ‘I lunatici’ lancerà la regata di Trieste e continuerà a parlarne in ‘Caterpillar’, ‘Tre per 2’, ‘Decanter’ e ‘Il momento migliore’. Presente anche la radio in lingua italiana e slovena proposta dalla sede regionale del Friuli Venezia Giulia (i programmi saranno realizzati nello studio RF allestito presso il villaggio Barcolana).

Gli eventi di oggi e domani

In serata, nella Sala Luttazzi del Magazzino 26, proseguono gli incontri di Barcolana un mare di racconti: alle 18.00 con "La grande bellezza delle balene” Silvia Bottani, tra gli autori dello splendido volume "The Whale Theory" realizzato dall’artista Claudia Losi insieme a diversi autori italiani e stranieri. Alle 19.00 appuntamento con Mauro Covacich, uno degli autori triestini più apprezzati a livello nazionale, con "Correre non è soltanto correre” dove parlerà del suo rapporto tra la letteratura e la passione per il running.

Giorno due per il Barcolana Sea Summit, che percorrerà sempre oggi, giovedì 7 ottobre, le rotte della scienza, della science diplomacy per il mare e del ruolo delle imprese nello sviluppo di progetti sostenibili con un susseguirsi di eventi che termineranno alle ore 19.00. Qui trovate il programma completo.

Tutto pronto anche per Barcolana Fun Siram Veolia, in programma domani mattina, venerdì 8 ottobre 2021, se le condizioni meteo saranno confermate. Un evento che celebra gli sport velici acrobatici e di velocità portando nelle acque del Golfo di Trieste sfide spettacolari ed esibizioni tra i migliori kitesurfer del mondo e le gare con i monotipi Waszp, gli scafi ibridi tra barca e windsurf.

L'iniziativa porterà i kitesurfer a esibirsi lungo il Molo Audace a Trieste con salti ed evoluzioni e culminerà nella sfida “downwind” tra Trieste, Miramare e Marina Julia: una prova di resistenza con il vento in poppa a partire da Piazza Unità, nel cuore di Trieste, pronta a disputarsi quando il vento di Bora sarà più sostenuto. Ruggero Tita, il campione olimpico vincitore della storica medaglia d’Oro del Nacra 17 alle Olimpiadi di Tokyo 2020, prenderà parte alla manifestazione esibendosi sabato mattina, sfidando le onde a bordo di un Moth.

Quest’anno, inoltre, grazie a Siram Veolia, Barcolana propone la propria ‘Accademia Waszp’, dando la possibilità a giovani atleti della vela di provare gratuitamente, con il supporto dei tecnici, il piccolo monotipo Waszp, una particolare imbarcazione che vola sull’acqua: la ricerca della velocità e l’utilizzo della tecnologia per sfidare i limiti in mare.