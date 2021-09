Barcolana si racconta a Monaco di Baviera: al via la RoundItaly Genova-Trieste e iscrizioni aperte per Barcolana Young

Dopo la presentazione di ieri a Monaco di Baviera di Barcolana presented by Generali, prende il via oggi, giovedì 16 settembre alle ore 17.00, la prima edizione della RoundItaly Genova-Trieste Regatta 2021. Aperte le iscrizioni a Barcolana Young

Mentre continuano le presentazioni internazionali di Barcolana, a 25 giorni dalla regata del 10 ottobre si avviano le "nuove rotte" di Barcolana, con i principali nuovi eventi che caratterizzano Barcolana53 presented by Generali.

Seconda tappa, ieri, del roadshow internazionale di Barcolana presented by Generali: l’evento è stato presentato a Monaco grazie all’iniziativa del Gruppo Tal e in partnership con Generali, illycaffè, Portopiccolo e PromoTurismo FVG. Il programma ricalca quello già promosso a Vienna la scorsa settimana, con il calendario eventi, la presentazione del libro in inglese e del manifesto effettuati in sinergia tra i partner e con comune denominatore il territorio del Friuli Venezia Giulia. Intanto domani, giovedì 16 settembre, partirà da Genova la prima edizione della RoundItaly GenovaTrieste Regatta 2021.

RoundItaly, si parte oggi

Prende il via oggi, giovedì 16 settembre alle ore 17.00, con previsioni di vento di Scirocco sostenuto e mare formato, la prima edizione della RoundItaly Genova-Trieste Regatta 2021, la regata d’altura più lunga del Mediterraneo organizzata da Yacht Club Italiano, Società Velica di Barcola e Grignano, Barcolana e Confindustria Nautica in partnership con Fincantieri e con il coinvolgimento della FIV.

Dopo l’inaugurazione del Salone Nautico di Genova di questa mattina, gli equipaggi e gli organizzatori della RoundItaly si sposteranno allo Yacht Club Italiano per gli ultimi preparativi prima di prendere il mare e avviare la regata che collega Genova e Trieste, il Salone Nautico e la Barcolana. Poche ore dopo, alle 21.00, prenderà il via la E-RoundItaly - Virtual Regatta Genova Trieste 2021, la regata digitale che conta già oltre 10mila iscritti da tutto il mondo.

"Siamo estremamente orgogliosi di collaborare con lo Yacht Club Italiano per avviare questa regata. Un ringraziamento va ai nostri partner, Fincantieri, PromoTurismo FVG e Confindustria Nautica per aver con noi avviato questo evento" ha dichiarato il Direttore Sportivo Altomare della SVBG Dean Bassi alla vigilia della partenza. "Felici di vedere sulla linea di partenza una flotta che ben rappresenta lo spirito di questa regata - aggiunge il Segretario Generale dello YCI Nicolò Caffarena - con una rappresentanza di una classe pensata proprio per le regate offshore, un maxi racer con un equipaggio di altissimo livello e un performance cruiser animato dall’autentico spirito corinthian della vela. Tre tipologie diversissime tra loro cui spetta l’onore - e l’onere - di tracciare questa rotta per la prima volta e a cui va indistintamente la nostra riconoscenza".

Oggi, a partire dalle 17:30 nella sede dello YCI di Genova è previsto il briefing e a seguire la cena degli equipaggi. Al via cinque imbarcazioni, il Maxi Yacht Pendragon (Carlo Alberini, LightBay Sailing Team) tre Class40 - Kika Green Challenge (Cristiano Verardo, CNSM), Ediliziacrobatica (Ernesto Moresino, Circolo Nautico MGA) e Karnak (Stefano Raspadori YC San Marino) - e il First 44 Argo (Luciano Manfredi, Yacht Club Italiano).

Come seguire l'evento

L’evento potrà essere seguito in diretta grazie al sistema di tracking sul sito web www.rounditaly.com. Alle 19.30 su Facebook e YouTube di YCI e Barcolana, aggiornamenti in streaming, seguiti alle 20.30 dalla diretta di E-sailing TV completamente dedicata alla regata virtuale.

Aperte le iscrizioni per la Barcolana Young

Si sono aperte ieri le iscrizioni alla Barcolana Young, la regata dedicata ai giovani velisti nati tra il 2008 e il 2012 che si terrà sabato 2 e domenica 3 ottobre nel Golfo di Trieste. Iscrizioni e informazioni su www.barcolana.it.