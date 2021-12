Bazzara celebra i valori condivisi con il mondo dello sport nel calendario 2022: ritratti gli atleti del Venjulia Rugby Trieste

Quali sono gli elementi che contraddistinguono un’azienda in grado di operare con successo sul mercato creando valore e non solo profitto? E i punti forti di un atleta che ha scelto il rugby come pratica sportiva nobile e formativa?

La Bazzara Espresso ha voluto elencarne dodici, tanti quanti i mesi dell’anno: sono infatti stati celebrati nel nuovo coinvolgente calendario ideato per il 2022 ad uso di clienti e stakeholder aziendali della storica torrefazione triestina, che lo scorso anno aveva invece omaggiato la propria città con dodici splendidi scatti in bianco e nero.

Crescita, passione, visione, sostegno, concentrazione, entusiasmo, competizione, riflessione, gioco, apprendimento, piacere e impegno: questi gli elementi di un riuscito cocktail col quale brindare auspicabilmente a buoni risultati anche per l’anno a venire. Fuori e dentro dal campo.

Sport e caffè: il binomio che inaugura con passione il nuovo anno

Ogni elemento è stato associato a delle immagini emblematiche che ritraggono alcuni giovani rugbisti del Venjulia Rugby Trieste, sponsorizzata dalla Bazzara. L’azienda sostiene in particolare le sezioni Seniores Femminile e Under 17, di cui è sponsor esclusivo, proprio in virtù di una grande intesa e comunanza di vedute e valori con la società sportiva giuliana, e col mondo del rugby in generale.

Determinazione, spirito di squadra, rispetto, lealtà e inclusione: sono gli esemplari valori fondanti di questo sport condivisi dalla Bazzara Espresso. Portati avanti con grande coesione e senso di appartenenza dai ragazzi del Venjulia che sono stati immortalati durante gli allenamenti proprio per catturare le caratteristiche di quell’impeto che ti fa arrivare in alto, ben espresso nella copertina del calendario.

“Abbiamo sempre detto - dichiara Franco Bazzara, presidente della torrefazione triestina ideatrice e realizzatrice del calendario - che il rugby ci appassiona soprattutto perché lo riteniamo una buona palestra di vita. È uno sport caratterizzato da fair play, duro allenamento, onestà, strategia, sana combattività, voglia di festeggiare tutti insieme dopo la gara”.

Un approccio che la Bazzara Espresso condivide come azienda anche nel mondo del caffè e del lavoro in generale. “Sono molto contento di questo calendario, - spiega Franco Bazzara - credo colga davvero nel segno. Alcuni fra i principali elementi che accomunano il rugby alla nostra vision aziendale sono stati espressi abbinando parole di profondo significato alle immagini pulite di questi giovani rugbisti, che ci accompagneranno per l’anno a venire ricordandoci in che modo si costruisce valore, in qualunque ambito”.

“I ragazzi si sono divertiti molto - racconta Maurizio Boz, presidente del Venjulia Rugby Trieste - per loro è stato non solo un allenamento diverso, si sono sentiti protagonisti e partecipi. Hanno apprezzato molto l’iniziativa perché parla la loro lingua, quella visiva. Attraverso i loro visi e fisicità, questo calendario racconta non solo il nostro fantastico sport, ma ricorda a qualsiasi uomo o donna quali sono le cose davvero importanti quando ci si mette veramente in gioco”.