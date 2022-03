Sentieri di pace: tutti pronti il 2 e il 3 aprile per le escursioni naturalistiche di solidarietà

Al via questo weekend una bella iniziativa di beneficienza: sette escursioni naturalistiche organizzate e promosse da sette guide naturalistiche del Friuli Venezia Giulia i cui ricavi verranno devoluti al 100% alla Croce Rossa Italiana per l’emergenza Ucraina.

Le escursioni si svolgeranno sabato 2 e domenica 3 aprile e spazieranno dalla Val Rosandra a Illegio, da Prosecco a Udine, da Doberdò a Ragogna passando per Duino e alcune di esse prevedono anche la collaborazione di enti terzi che hanno aderito con entusiasmo e disponibilità all'iniziativa.

Regalare una giornata di lavoro per raccogliere fondi per l’emergenza umanitaria del popolo ucraino: questo è quello che hanno deciso di fare le guide naturalistiche professioniste del Friuli Venezia Giulia.

"Sappiamo che le persone si rivolgono a noi per imparare, svagarsi, stare in compagnia e condividere esperienze, e abbiamo pensato di mettere a disposizione le nostre competenze per far sì che chi deciderà di seguirci in Natura il 2 e 3 aprile, avrà anche la gratificazione di aver fatto qualcosa di buono, non solo per sé ma anche per la popolazione ucraina: rinunceremo infatti alle quote di partecipazione delle 7 uscite, e le verseremo integralmente alla Croce Rossa Italiana per l’emergenza Ucraina.

Volevamo contribuire alla raccolta di aiuti umanitari mettendoci la faccia, e la nostra professione ci ha dato lo spunto e la possibilità di farci moltiplicatori di solidarietà: è nata così l’idea di costruire una serie di uscite ad hoc che ha visto l’invito di Anna Lazzati immediatamente raccolto da altre sei guide regionali, Luca Bincoletto, Giovanni Crupi, Sara Famiani, Mario Francavilla, Michele Germano e Marta Pieri".

Il programma

Ma ecco il programma delle uscite in programma sabato 2 e domenica 3 aprile in 7 differenti località della nostra regione, tutte trattanti tematiche differenti.

Partiamo dell’estremo lembo orientale, nella splendida cornice della Val Rosandra, dove si svolgerà l’uscita serale di Marta Pieri, faunista, che vi guiderà attraverso la vita notturna nel bosco. Presso Duino e il Villaggio del Pescatore, Giovanni, vero conoscitore del Carso, vi condurrà alla scoperta di storie di esuli e boschi costieri. Sempre in Carso, Sara, amante dei prodotti locali e della loro origine, vi guiderà alla scoperta dell’origine delle bollicine del Prosecco in un’escursione dal sapore frizzante.

Il geologo Mario nella Riserva Naturale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa vi svelerà un Carso diverso, a volte colmo d’acqua, come quella dei due geositi visitati. Spostandosi verso il centro del Friuli, Anna, appassionata di etnobotanica e paesaggio, vi condurrà nel cuore verde di Udine tra curiosità, alberi monumentali ed antiche braide. Proseguendo a nord verso la Carnia, incontreremo Michele esperto di alberi e piante, che vi accompagnerà nel territorio di Illegio alla scoperta della Pieve di san Floriano e degli splendidi boschi che la circondano. Ed infine a Ragogna potrete gustarvi gli splendidi affacci sul Tagliamento insieme a Luca Bincoletto, geologo, che narrerà l’affascinante storia del “re dei fiumi alpini”.

Le sette escursioni: tutti i dettagli

1. Storie di alberi e giardini: la Natura in città

Udine, dalle 14.30 alle 17.30

Contatti: email Anna@guidanaturalistica.it; telefono 329 7967150

Un trekking urbano per esplorare il passato ed il presente del verde pubblico di Udine. Scopriremo come un tempo il centro cittadino fosse ricco di spazi verdi, orti e frutteti e come poi lentamente il progresso ed il boom economico abbiano fatto scomparire questo enorme patrimonio verde. Cercheremo di capire quali sono i molti benefici che il verde pubblico apporta alla vita dell’uomo e che una città verde non è solo bella ma anche salubre.

Ritrovo ore 14.30 intorno alla fontana di piazza Primo Maggio (la zona offre ampia possibilità di parcheggio e di bar per un caffè veloce), termine intorno alle ore 17.30 al punto di ritrovo. Passeggiata adatta a grandi e piccoli, giovani e meno giovani, udinesi e non: verranno percorsi circa 4 chilometri in tutto.

Costo: 15 euro ad adulto. I bambini sotto i 10 anni non pagano.

(Giardini Udine - Lazzati)

2. La Pieve sospesa

Illegio (UD), dalle 15.00 alle 18.30

Contatti: www.wildroutes.eu; telefono Michele 351 5852752

Avamposti e sentinelle delle valli della Carnia, ecco come si potrebbero definire le dieci Pievi che per secoli furono il riferimento delle popolazioni della montagna. Alle pendici del Monte Giaideit si erge la Pieve di San Floriano divisa tra la Valle del But e l’altopiano dove si trova Illegio. Storie di popoli e di antiche usanze. Forze della natura che hanno modellato il paesaggio nei millenni. Panorami e boschi mutevoli nei colori nella primavera che avanza. Ecco gli elementi che scoprirete in questa avventura tra i monti della Carnia.

(Illegio - Germao)

3. Val Rosandra by night

San Lorenzo (TS), dalle 19.00 alle 21.30

Contatti: email pieri.marta.guidanat@gmail.com; telefono 327 9570474

Grazie a questa escursione ci immergeremo nell’ambiente naturale della Riserva Regionale della Val Rosandra, a pochi passi da Trieste. Cammineremo verso la vetta del Monte Stena, partiremo al tramonto e scopriremo quali animali popolano la notte e come imparare a riconoscere i versi di quelli più comuni. Civette, allocchi, sciacalli e pipistrelli saranno i protagonisti della nostra serata.

(Val Rosandra - Pieri)

4. Geovisioni del Re dei fiumi alpini

Ragogna (UD), dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30

Contatti: email luca.biancoletto@gmail.com; telefono 348 9330112

La geoescursione, patrocinata dall’Associazione dei Geologi del Friuli Venezia Giulia e Associazione Italiana di Geologia e Turismo, con la collaborazione del Comitato ARCA, verrà realizzata nell’area in cui il Fiume Tagliamento lascia definitivamente i rilievi prealpini per scorrere nella pianura friulana. Il Tagliamento è chiamato il Re dei Fiumi Alpini, per l’eccezionale naturalità che caratterizza la maggior parte del suo percorso, rarità a livello europeo per un corso d’acqua di tali dimensioni. La zona dell’escursione rientra nelle aree ad elevata naturalità del Fiume ed è caratterizzata da notevole ricchezza geologica e geomorfologica, rivelata dalla presenza di numerosi geositi. In particolare, due geositi, nominati ‘Stretta di Pinzano’ e ‘Scarpata fluviale di Aonedis’, assieme alle aree golenali e terrazzate, saranno i nodi centrali dell’escursione. La loro osservazione, supportata dall’occhio del geologo, permetterà di comprendere l’evoluzione geologica e geomorfologica dell’area avvenuta negli ultimi 5 milioni di anni e che ci ha lasciato in eredità gli eccezionali scorci paesaggistici che contempleremo.

(Scarpate Aonedis - Bincoletto)

5. Prosecco di Prosecco: 5 secoli di storia frizzante!

Prosecco (TS) dalle 10 alle 12 circa

Contatti: www.estplore.it; telefono Sara 340 7634805

Passeggiata guidata tra natura e storia del territorio, in collaborazione con l’Associazione Prosekar che curerà un assaggio del Prosecco di Prosecco.

Questo itinerario ci porta nel territorio dove ha avuto origine la storia del vino Prosecco: una terra aspra e generosa, un terreno trattenuto da terrazzi di flysch lungo ripidi pendii soleggiati tra il Carso e il mare, percorribili grazie ad un dedalo di scalinate e viottoli creati per raggiungere e lavorare le vigne. Scaldati dal sole e riparati dai gelidi venti di Bora, scopriremo dove sono nate le bollicine famose in tutto il mondo, e dove famiglie di produttori si trasmettono da generazioni saperi tradizionali, coltivando il ciglione fronte mare come un ordinato giardino, che un tempo si estendeva… fino a dove “la spuma del mare scherzava con il vino ancora in fasce”.

L'escursione prevede anche un incontro speciale con un produttore di Prosekar e un assaggio guidato delle bollicine locali, nella splendida cornice di un terrazzamento sospeso sul mare.

(Prosecco - Famiani)

6. Il Parco dei Cervi

Duino (TS) dalle 15 alle 18

Contatti: email ass.percarso@gmail.com; telefono Giovanni (Ass. PerCarso) 347 4561277

Passeggiata tra Duino e il Villaggio del Pescatore, in provincia di Trieste, un insediamento nato nei primi anni ’50 proprio per dar asilo agli esuli istriani e dalmati che nel secondo dopoguerra dovettero abbandonare le loro case. Si attraverserà il fitto bosco della “Cernizza”, conosciuto anche come “il Parco dei Cervi” e caratterizzato da maestosi lecci e dalle piante di ginepro che in questo luogo crescono spontanee, accarezzate dal sole e cullate dal rumore del mare.

Scavalcheremo resti di trincee e ci addentreremo nella boscaglia carsica frutto dell’incespugliamento di quella che fu, un tempo non troppo lontano, landa carsica pascolata. In pieno stile PerCarso e con l’aiuto di alcuni amici che hanno voluto contribuire attivamente, infine, sono state riservate ai partecipanti due sorprese lungo il sentiero, al fine di passare una giornata assieme, dare valore all’iniziativa e raccogliere fondi per le popolazioni colpite dal recente conflitto.

(Duino - Crupi)

7. Geositi e paesaggi del lago di Doberdò

Doberdò del Lago (GO) dalle 8.45 alle 13 circa

Contatti: www.estplore.it; telefono Mario 328 9296801

Grazie a questa escursione scopriremo assieme una delle aree geologiche più insolite del Carso dove le rocce cedono il passo alle acque, formando una vasta zona umida… quasi un controsenso parlando di Carso. Osserveremo questo luogo geologicamente e paesaggisticamente straordinario a livello europeo attraverso i tanti punti panoramici che incontreremo scendendo e risalendo verso il centro di Doberdò. Da lì allungheremo lo sguardo fino al limitare della pianura e verso il mare per scoprire assieme la geologia di questa bella Regione.

(Doberdò - Ferfolja)

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione minima prevista è di 15 euro a persona, ma ogni maggiore donazione sarà benvenuta: visto che le quote raccolte verranno totalmente devolute al fondo della Croce Rossa Italiana per l’emergenza in Ucraina. Alla fine del week end l’intera somma raccolta verrà versata nel modo più trasparente possibile alla Croce Rossa Italiana e ne verrà data informazione ai partecipanti.

Vi invitiamo dunque a partecipare e a diffondere voce dell’iniziativa: il 2 e 3 aprile, stare all’aria aperta, farà a tutti noi doppiamente bene!