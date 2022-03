In Fvg si cerca il distributore più conveniente: ecco come

In Fvg è aperta la "caccia" al distributore più conveniente in regione. Sono diversi i siti che permettono di confrontare i prezzi dei vari impianti di erogazione dei carburanti. Il primo rimane l'Osservaprezzi carburanti, ovvero il sito del Ministero dello sviluppo economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti effettivamente praticati presso gli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori dei punti di vendita ogni settimana. Poi c'è il sito della Regione Fvg, che mette a confronto i distributori sia per provincia che per tipo di carburante erogato. Il risultato della ricerca presenta il prezzo massimo e minimo praticato presso ogni impianto di distribuzione in cui sono stati erogati carburanti a prezzo ridotto e gli impianti di distribuzione carburanti vengono elencati per ordine di "prezzo massimo" crescente. Registrandosi è possibile accedere anche al portale prezzibenzina.it, che indica gli impianti regione per regione.