Boramata, donazione “record” con l’asta benefica delle girandole

TRIESTE - Sono stati raccolti oltre 1000 euro dalla vendita delle girandole di Boramata, il festival del vento che ha avuto luogo da 2 al 5 giugno scorsi. Domani, lunedì 19 giugno, alle 18, al Museo della Bora, è in programma la consegna ufficiale del ricavato. Quest'anno si è raggiunto l'importo record di 1105 euro di donazioni, che verranno destinate dagli organizzatori, Prandicom e Museo della Bora, all'associazione Trieste entra in gioco Aps.

Così Alessandro Busetti, presidente dell'associazione: "Utilizzeremo la raccolta per favorire, come di consueto, l’inclusione nello sport e in particolare a favore dei disabili e meno fortunati, premiando la meritevole opera messa in campo finora dal Baskin Bazinga di Trieste, società che assieme a Interclub Baskin, già beneficiaria di analogo contributi, ci rende orgogliosi della nostra città e dei nostri splendidi concittadini".