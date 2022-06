La Cabinovia "svelata" dai Fuksas: ecco le prime immagini

La stazione della Cabinovia prende forma, quella “plasmata” dagli architetti Massimiliano e Doriana Fuksas, che oggi hanno reso pubbliche le tavole con i primi rendering del progetto, commentandolo e spiegandolo nell’ambito dell’evento “L'alfabeto del futuro”, organizzato nel centro congressi del Molo IV dai quotidiani Il Piccolo, La Stampa e altri quotidiani del gruppo Gedi News Network. Agli architetti è stata affidata la progettazione della stazione di testa in Porto Vecchio che, in queste prime immagini, colpisce soprattutto per il design avveniristico e la caratteristica forma esagonale.

Doriana Fuksas, intervistata dal direttore de La Stampa Massimo Giannini, ha parlato di “grande attenzione all’ambiente” per un’opera che utilizzerà “materiali ecologici, completamente riciclabili e resistenti all’usura”, in particolare “pannelli fotovoltaici e vetro fotovoltaico” per una “struttura ecosostenibile che produce energia e fornisce informazioni”. La stessa stazione sarà realizzata prevalentemente in alluminio e sulla sua superficie si rifletterà il verde degli spazi circostanti, così come nello specchio d’acqua antistante.

Massimiliano Fuksas, a una domanda sulle motivazioni dei contestatori che la scorsa settimana hanno manifestato in corteo a Trieste, ha risposto che “in Italia abbiamo prodotto sette milioni di edifici abusivi e gli errori del passato, che sono stati permessi, hanno creato danni enormi, con il risultato che ora abbiamo paura a costruire”.