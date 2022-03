"Ovovia portime via", l'ironia dei Sardoni Barcolani Vivi sul progetto del Comune

"Ovovia portime via, famme 'ndar in Furlania, anzi mejo in Algeria". Ecco il brano della celebre band triestina che fa il verso al progetto dell'amministrazione comunale. "Ne tocca dir cabinovia perché fa prestigio e serietà". Chiusura tutta da ridere con "e daghe la bora che vien e che va..."

L'hanno fatta di nuovo. I Sardoni Barcolani Vivi, band triestina celebre per i witz e per il carattere istrionico delle loro canzoni, questa volta hanno messo nel mirino il faraonico progetto della cabinovia. L'opera, che tanto anima il dibattito politico cittadino, finisce così nel repertorio della band che non si fa scrupoli a prendere in giro il progetto. Dai riferimenti alle cabinovie di tutto il mondo, fino al "tanto paga Pantalon", i SBV chiudono il brano poi con un passaggio del Tram de Opcina. "E daghe la bora che vien e che va..." [continua]