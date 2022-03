Caldo e tintarelle già estive, i triestini invadono Barcola

Lezioni di yoga, sguardi puntati al sole e cercatori di gelati. Sono i primi - neanche tanto timidi - tentativi dei triestini di invadere il lungomare. Dal porticciolo di Barcola fino alle spiagge della Costiera, l'ultima domenica di marzo assomiglia più ad un assaggia d'estate. Complice la temperatura decisamente estiva, migliaia di triestini - ma anche numerosi turisti- si sono riversati a due passi dal mare.

Qualche coraggioso bagnante ha preso la via dell'acqua, lasciandosi andare a lunghe bracciate. Al largo più di qualcuno ha approfittato per mettere in moto la barca. Momenti d'estate, che i forestieri han guardato con increduli sorrisi.