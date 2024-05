Cani da salvataggio in azione dimostrativa a Barcola

TRIESTE - Oggi, nel primo pomeriggio, Barcola ha ospitato un altro interessante appuntamento legato al mare, nell'ambito del festival MareinFvg, che proseguirà fino a domenica 19 maggio. Con l'appuntamento “In spiaggia con l'amico a 4 zampe” si è posta l'attenzione su tematiche relative alla presenza in spiaggia dei cani e alle conseguenti norme di buona convivenza nel rispetto dei bagnanti e del cane stesso. Si è parlato di come tutelare il cane d’estate quando iniziano ad alzarsi le temperature, stando attenti anche alla temperatura del suolo per evitare scottature alle zampe. All'evento organizzato dall'unità cinofile operative Fvg ha partecipato anche un veterinario che ha spiegato che il cane tollera bene una temperatura tra i 21 e i 26 gradi, ha bisogno di idratarsi bevendo tanta acqua fresca ed e necessario e consigliabile farlo riposare in un ambiente fresco e ben ventilato dal momento che il nostro amico a quattro zampe regola la propria temperatura tramite la lingua, ansimando. Successivamente sono entrati in azione cinque cani da salvataggio per una dimostrazione in acqua con i vari ausili da salvamento. Un momento che è servito a dimostrare quanto le unità cinofile siano determinanti affiancando l'uomo negli interventi di salvamento.