Un cantautore triestino finalista al concorso "Play Music Stop Violence"

ROMA - Il cantante triestino 26enne Puntino vola a Roma e si prepara a esibirsi in piazza del Popolo al concerto Play Music Stop Violence, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio e dai Giovani per la Pace. L’evento di portata nazionale si terrà il 13 maggio alle 18, in diretta su Radio 2, e vedrà le performance di artisti quali Fiorella Mannoia, Irene Grandi, Mr.Rain, Leo Gassmann, Fasma, Bugo, Alfa. La serata sarà presentata da Clementino e Ema Stockolma. Puntino, al secolo Simone Forte, sarà uno dei 12 artisti emergenti finalisti che gareggeranno al concorso collegato all’evento e condivideranno il palco con i vip. Dopo gli acclamati singoli “Capricci” e “A dopo”, il cantautore porterà in questa esclusiva cornice una canzone inedita.

Un altro grande passo per la carriera del giovane artista, un tempo parte del gruppo Indaco Duo e da poco più di un anno solista con un fortunato spettacolo che lo ha portato a esibirsi in svariati teatri italiani. Si tratta del recital “Da Piccolo - Un bimbo (ancora) al pianoforte", seguito di "Da Piccolo - Un bimbo al pianoforte", che vedrà la sua tappa conclusiva il prossimo 20 maggio in sala Luttazzi alle 20:30. Il tour ha ottenuto diversi sold out tra teatri, grandi sedi di importanti associazioni culturali, nonché due concerti trasmessi da Radio Capodistria.

Uno spettacolo “nudo e sincero - spiega Puntino -, è un recital assolo pianoforte e voce intriso di suggestioni su una storia di crescita, di non-crescita e di ricerca del proprio bambino interiore, che attraversa tematiche profondamente attuali come il cambiamento climatico, la discriminazione, l’autodeterminazione e la voglia di vivere ogni giorno una nuova e bellissima infanzia”.