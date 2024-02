Carnevale di Muggia: al via l’edizione numero 70

MUGGIA - Presentato questa mattina in conferenza stampa, il fitto programma per la settantesima edizione del carnevale Muggesano. Manifestazione organizzata dall'Associazione delle Compagnie con la collaborazione del Comune di Muggia e il contributo della Regione, del Ministero della Cultura e di Turismo FVG. Particolarmente ricco il susseguirsi di eventi e sfilate che partiranno giovedì 8 febbraio, con la cerimonia di apertura e il Ballo della verdura in piazza Marconi, per concludersi poi il 14 con i funerali del Carnevale. La grande sfilata dei carri e delle otto compagnie in gara è prevista per domenica 11, a partire dalle ore 13, sul percorso tradizionale. Quest'anno si possono acquistare i biglietti di accesso alle tribune, sul circuito Ticketpoint.

Le compagnie

I temi scelti dai gruppi spaziano in questa particolare edizione, dal mondo del cinema, alle stelle, dalla montagna ad Atlantide. Migliaia le maschere coinvolte nella sfilata con le particolari macchiette, ovvero scenette comiche che si svolgono lungo tutto il tragitto dei carri, assieme alle coreografie e alle esibizioni delle bande e dei gruppi musicali. Diversi gli eventi che si susseguiranno nella settimana, con il ritorno del tradizionale Ballo delle Bambole in Palestra Pacco, l'aperitivo in musica in piazza dedicato alle donne, la megafrittata e gli spettacoli offerti dalle compagnie. Si parte alle 15 di giovedì grasso in piazza Marconi, dove, dopo il ballo per i bambini, si terrà la cerimonia di apertura con la consegna delle chievi della città a Re Carnevale. Venerdì sarà quindi la volta della sfilata delle scuole e degli spettacoli itineranti. Ricordiamo di controllare i provvedimenti per quanto riguarda la viabilità che subirà notevoli modifiche, nelle giornate clou. Per il programma dettagliato, consultare le pagine web e Facebook del Comune di Muggia.