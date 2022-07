Ex caserma di Roiano, abbattuto il muro: sarà una piazza con asilo e parcheggio interrato

E' stato avviato l'abbattimento del muro perimetrale nell'area ex caserma di Roiano, si "svela" quindi il cantiere che sta portando avanti i lavori del valore complessivo di 5 milioni di euro. L'area, come spiegato dall'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, diventerà "una delle più belle e funzionali piazze della città", con la realizzazione di un nido per l’infanzia per 60 bambini (con un giardino interno di 600 mq), di una autorimessa seminterrata con soprastante area gioco e di un bosco urbano. Sono stati già eseguiti gli abbattimenti dei vecchi edifici e sono in corso le indagini tra cui quella archeologica e bellica. Saranno create anche zone verdi che, con i loro vialetti, daranno la possibilità a pedoni e ciclisti di attraversare l’area, connettendo le varie parti del quartiere tra cui la piazza tra i Rivi e la zona delle scuole. Ci sarà anche una zona dedicata allo sgambamento dei cani.

“Già nei mesi scorsi - ha ricordato l’assessore Lodi - i residenti del rione hanno assistito alle opere di scavo, alla creazione delle fondazioni e delle parti interrate degli edifici e alla costruzione in elevazione per arrivare alle coperture, mentre è di questi giorni la posa delle grandi travi prefabbricate a chiusura della struttura del parcheggio” . “Finora - ha detto ancora l’assessore ai lavori pubblici – tutte le opere sono state celate dal muro di cinta della ex caserma, un muro che ha consentito di mantenere il cantiere in sicurezza, consentendo anche di diminuire i disagi verso l’esterno, soprattutto quelli per le lavorazioni a maggiore impatto. Proprio da questa settimana, il cantiere di Roiano si sta svelando a tutti”.