Caso Rocco, Salvati: "Lodi risponderà in commissione"

Il caso delle zolle dissestate nello stadio Rocco arriva nella commissione trasparenza del Comune di Triest, come annuncia in una nota il consigliere comunale Luca Salvati (Pd): "Positivo che sia stata fatta propria dalla commissione Trasparenza la mia proposta di riunirci al più presto alla presenza dell'assessore Lodi. Riconosciamo all'assessore Rossi di esser stato presente oggi in commissione e di essersi assunto delle responsabilità nella vicenda del campo del Rocco. Ma è anche emerso in maniera evidente a tutti che la responsabilità maggiore è in capo all'assessore Lodi, la cui struttura avrebbe dovuto vigilare sui lavori di ripristino delle zolle. Il caso non è affatto chiuso".

Sostenendo che "dall'inizio del mandato Lodi tiene un atteggiamento diciamo 'elusivo'", il consigliere dem evidenzia che "nella seduta del Consiglio di lunedì l'assessore Lodi ha completamente evaso la mia domanda di attualità". "Non ha spiegato quali attività di controllo siano state fatte - elenca Salvati - per garantire la praticabilità del campo contro il Trento, non ha dato le tempistiche previste per il ripristino del manto erboso, né le iniziative del Comune a tutela degli abbonati e della società".