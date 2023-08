Castelreggio sulla tv nazionale: spiaggia "virtuosa" in un mare di rincari

TRIESTE - Dopo Le Ginestre su Lonely Planet, anche la spiaggia di Castelreggio finisce sui media nazionali, in particolare sul programma Agorà Estate, in onda ogni giorno su Rai 3. Nella puntata di venerdì 11 agosto si è affrontato un tema "caldo" negli ultimi giorni: il caro prezzi ingiustificato di tante attività, dai due euro per dividere un toast ai prezzi degli stabilimenti balneari. In un periodo in cui il Twiga di Daniela Santanchè fissa un prezzo di 500 euro al giorno per un ombrellone e nelle mete da sempre considerate economiche come il Salento si arriva a 100 euro, Castelreggio è un fenomeno in controtendenza.

Ne ha parlato in studio il giornalista e opinionista Nicola Santini, abituale frequentatore dello stabilimento. “Una delle spiagge più virtuose in Italia - spiega Santini - dove c’è tutto: un mare cristallino, una vista spettacolare, degli ombrelloni, parcheggi a basso costo, un ristorante e i servizi. Un ombrellone costa al massimo 16 euro per i non residenti, mentre per i residenti c’è un prezzo calmierato di 13 euro. Questo grazie anche al lavoro dell’amministrazione comunale”. E’ stato anche ricordato che la spiaggia è attrezzata per i bagnanti portatori di disabilità, il cui accesso in mare è garantito dall’ausilio di un personale formato ad hoc. Nella giornata di Ferragosto, Castelreggio propone un programma di animazione per bimbi e festa con Dj set fino alle 23.

Così commenta il sindaco di Duino Aurisina Igor Gabrovec: “Sono felice che nel giro di poche settimane l'attenzione dei media si sia per due volte concentrata sulle nostre spiagge. Prima sullo stabilimento Le Ginestre che rientra nelle classifiche delle spiagge più belle d'Italia secondo la guida Lonely Planet, e adesso il programma Agorà Estate su Rai 3”. “In fase di assegnazione - specifica il sindaco - e quindi nella stesura del bando, avevamo perseguito l'obiettivo di contenere i prezzi in una fase di rincari facili e confermare le agevolazioni per i residenti. Cosa puntualmente ottenuta e anche grazie alla serietà e collaborazione con il nuovo gestore (Stefano Raso, Ndr) posso affermare con orgoglio che stiamo vivendo una stagione transitoria e al contempo della svolta verso una Baia di Sistiana da valorizzare come merita”.