Celebrati a Melbourne i settant'anni dal primo viaggio da Trieste verso l'Australia

MELBOURNE - Sono passati settant'anni dalla prima partenza da Trieste della motonave "Castel Verde" per l'Australia e per l'occasione, a Melbourne si è tenuto un importante evento ieri sabato 6 luglio, al Trieste Social Club della città australiana, aderente all'associazione Giuliani nel Mondo, nel quadro, appunto, delle celebrazioni per i 70 anni. Nell'occasione, il presidente della sede centrale dell'associazione, Giorgio Perini, venuto appositamente da Trieste, ha premiato le tre sorelle Tosi, arrivate in Australia proprio nel 1954, sul Castel Verde, e ha consegnato targhe di benemerenza ai tre clubs di Melbourne dell'associazione: la Famiglia Istriana, il Circolo dei Fiumani e appunto il Trieste Social Club che quest'anno festeggia 55 anni dalla fondazione. "Una grande occasione per riconoscere il lavoro dei clubs in Australia e incoraggiarli a continuare nelle loro attività, che troveranno sempre il convinto sostegno dell'associazione Giuliani nel Mondo" ha dichiarato il presidente Perini abbracciando Denis Campana, presidente del Trieste Social Club.