Centri estivi e Ricrestate: iscrizioni dall'11 aprile

Si apriranno l'11 aprile le iscrizioni ai Centri estivi e i Ricrestate. Il servizio del Comune di Trieste è stato presentato oggi in Municipio dall'assessore comunale alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia Nicole Matteoni. Presenti anche il direttore del Servizio Scuola, Educazione Manuela Salvadei, con le responsabili di p.o. Mariagrazia Monti ed Emilia Patriarca e il consigliere comunale Manuela Declich.

Le attività di Centro estivo per i bambini in età di nido e scuola dell’infanzia inizieranno il 4 luglio e termineranno il 26 agosto 2022, articolate in 4 turni bisettimanali di 10 giorni ciascuno con interruzione il giorno di Ferragosto. Per i bambini della scuola Primaria le attività di centro estivo partiranno dal 13 giugno con un primo turno settimanale e proseguiranno con altri 6 turni bisettimanali fino il 26 agosto. Mentre le attività dei Ricrestate, presso i Ricreatori comunali, per i bambini dai 6 ai 18 anni, cominceranno il 13 giugno per concludersi il 2 settembre 2022, in 11 turni settimanali con un’interruzione per tutta la settimana di Ferragosto. Le iscrizioni per entrambi i servizi termineranno il 29 aprile 2022.