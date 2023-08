Il triestino Sinicco in finale al Premio Strega Poesia: “Sia un segnale per la città”

TRIESTE - Un poeta triestino nella cinquina finalista al Premio Strega Poesia: un evento quasi epocale nel panorama letterario triestino, che vede protagonista Christian Sinicco, nato a Trieste nel 1975, con il volume ‘Ballate di Lagosta’, edito da Donzelli editore. Il premio verrà assegnato il prossimo 5 ottobre, a Roma, presso il Tempio di Venere e Roma all’interno del Parco archeologico del Colosseo. Sinicco ha un curriculum di rilievo alle spalle, e i suoi testi sono stati tradotti in molte lingue tra cui albanese, bielorusso, catalano, croato, slovacco, sloveno, olandese, tedesco e turco. E’ stato caporedattore del periodico ‘Fucine Mute’ e ha fondato la Lips - Lega italiana poetry slam, oltre ad aver curato il volume sulla poesia dialettale ‘L’Italia a pezzi. Antologia dei poeti in dialetto e in altre lingue minoritarie (1950-2013)’ (Gwynplaine 2014). Tra le sue pubblicazioni le raccolte ‘Passando per New York’ (LietoColle 2005) e ‘Alter’ (Vydia 2019). Gli abbiamo rivolto alcune domande per addentrarci nella sua opera, che aspira a uno dei premi più ambiti d’Italia.

In che modo il territorio da cui provieni ha influenzato la tua scrittura?

“Moltissimo, abitiamo una terra di confine e quelli della mia generazione hanno respirato la sua atmosfera, i suoi conflitti e le sue contraddizioni. In dialetto triestino c’è anche un repertorio di canzoni ironiche sull’argomento. Abbiamo vissuto diverse forme di separazione nella nostra comunità: l'accettazione della nostra composizione culturale e multilinguistica ha influito nella stesura del libro, ambientato in una sperduta isola dell’Adriatico meridionale. Qui abitano delle persone, degli 'antieroi', che riflettono un'ulteriore separatezza tra quello che accade nella vita apparentemente felice della vacanza, la vita quotidiana precaria e le tragedie del Mediterraneo, dove i migranti muoiono annegati. All'interno del testo troviamo numerosi confini: quello tra la vita e la morte, la poesia lo esplora di continuo. E’ una sorta di 'Spoon River' mediterranea che ci racconta di un'umanità che migra tra vita e morte”.

Un messaggio quasi politico?

“Questo libro ha un centro tematico: noi non abbiamo più, come Europa, solo una responsabilità di allargamento verso altri paesi sul piano economico, ma la necessità di avere uno sguardo etico sulla politica estera. Il libro prende spunto dalle guerre balcaniche, le prime in Europa dopo l'ultima guerra mondiale, e guarda al sud del mondo, cercando di trovare risposta alla grande frontiera di cui non parliamo, che è attualissima. Una frontiera che esercita pressione sulla nostra società dall’Africa e dal Medio Oriente, che ci narra di problemi etici e di sfruttamento di risorse. E un libro che guarda direttamente e in modo sensibile a queste problematiche a cui la politica sembra non interessarsi. Dobbiamo esercitare un'azione politica per realizzare una cittadinanza mondiale, non preservare i privilegi delle nostre piccole comunità nazionali”.

Parlando di cultura locale, qualche autore triestino ti ha influenzato più di altri?

“Difficile rispondere. Tutti abbiamo letto Saba e il 'Canzoniere', influenzato dal Petrarca. Tuttavia c’è un ampio ventaglio di poeti che mi stanno a cuore: oltre Saba cito nel libro Vittoria Colonna, per la grande poesia che ha scritto e perché nel corso della Storia sono state marginalizzate le autrici donne. Amo particolarmente le letture che riguardano il 900 neorealista e avanguardista italiano, da Pasolini a Pagliarani, poeti che hanno lavorato sulla lingua con un certo tipo di sperimentazione e con un orecchio alla 'ballata'. Il mio è un canzoniere che si rivolge alla tradizione letteraria non solo triestina ma italiana e straniera, si pensi a Garcìa Lorca e a Rafael Alberti, più altre influenze medioevali e rinascimentali”.

Per quanto riguarda il linguaggio si va dal salmo alla ballata popolare alla musica rap. Sei anche fondatore della Lega italiana poetry slam. Quanto è importante portare la poesia alle giovani generazioni?

“Noi siamo debitori alla cultura e alle sue tantissime manifestazioni, letterarie, musicali e filosofiche. Anche il cantautorato è stato importante per la mia formazione. Purtroppo in Italia ci fermiamo come istruzione superiore alla poesia scritta dopo la prima guerra mondiale: Ungaretti, Quasimodo, qualche accenno a Pavese e al primo Montale. Il linguaggio poetico negli ultimi 70 anni ha acquisito numerose possibilità espressive grazie ad autori fondamentali, da Mario Luzi a Franco Fortini, da Antonio Porta a Amelia Rosselli. Un mio amico, il rapper Kento, ha tra i suoi modelli Pavese, che in poesia utilizza un particolare tipo di metrica con accenti fissi. Lo studio della poesia aiuta anche chi fa rap. Io ho fatto la stessa cosa, ma al contrario, esaminando i testi di Fabri Fibra e provando a variare il ritmo diverse volte nella mia poesia. Non dev’esserci una separazione tra le varie arti ed è un peccato che i giovani non conoscano i grandi poeti. La poesia entra nella vita di tutti i giorni, è il nome che diamo alle emozioni più intense che proviamo”.

Cosa significa questa finale per Trieste?

“C'è un riflesso che la città dovrebbe cogliere: Trieste non è morta culturalmente. Ci sono stati e ci sono ottimi scrittori, come dimostra il premio Moncalieri a Mary Barbara Tolusso, poetessa che vive e lavora a Trieste, per la sua raccolta “Apolide” edita da Mondadori. Le istituzioni dovrebbero intercettare gli scrittori che fanno cultura a un certo livello, nazionale e internazionale, ma chi si occupa di letteratura a Trieste è sempre in ritardo su quello che accade in città. Bisognerebbe creare spazi creativi e punti di riferimento per la letteratura e dare la possibilità agli autori vivi di Trieste di realizzare eventi, premi, laboratori nelle scuole. Si veda il Museo della letteratura LETS: il nome è stato 'donato' al Comune di Trieste ed è nato da un’idea mia e del poeta Roberto Cescon per un progetto di festival. Ci sono risorse straordinarie che lavorano qui e non vengono considerate. Noi poeti e scrittori non interagiamo con le istituzioni. Quindi mi auguro che questa finale al Premio Strega sia un'opportunità per l'immagine di Trieste e per la sua letteratura finalmente 'sconfinata'”.