Cinema: casa di produzione K+ Film apre una sede a Trieste

TRIESTE - Una nuova sede a Trieste per K+ Film, la più importante casa di produzione cinematografica del Triveneto. Oltre al quartier generale nel centro di Verona e alla succursale di Trento, nei primi giorni dell’anno la società ha aperto a Trieste la sua terza “casa”, in riva Tommaso Gulli. L'intento della casa cinematografica è quello di "dare all’azienda una forma estesa a tutto il Nord-Est, dove abbiamo scelto di affondare le nostre radici; ciascuna base con le proprie specificità", commenta Nicola Fedrigoni, fondatore, amministratore unico e produttore esecutivo di K+ Film, reduce dal successo del documentario “Zucchero – Sugar Fornaciari”.

"Nell’ottica “glocal” di aprirci al mondo conservando la nostra impronta territoriale – continua – la nuova sede di Trieste ci lancia verso i mercati emergenti dell’Est Europa, dalla Slovenia alla Croazia, fino ai Paesi Baltici". Non solo. Fedrigoni prosegue: "La bandierina piantata a Trieste ci porta a essere leader del settore in Triveneto, e ci ha già permesso di prendere parte a esperienze importantissime, come i due action movies statunitensi appena girati proprio nei suggestivi scenari del capoluogo giuliano: “Heads of State”, nuova produzione a marchio Amazon Prime Video, con riprese tra Piazza Unità e Porto Vecchio, e “The Union” di Netflix, girato a Ponterosso".

"Provengo da una famiglia di industriali veneti - continua Fedrigoni - e so che una struttura forte si può creare solo così, dando un cuore solido all’azienda, con un serio investimento su personale di valore". "Un grande ringraziamento va alla Friuli Venezia Giulia Film Commission - conclude -, che ci ha supportati e favoriti nella nascita della nostra nuova sede».