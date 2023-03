Il cielo dà spettacolo: cinque pianeti allineati visibili a occhio nudo

Una sequenza che coinvolge cinque pianeti che appariranno in una striscia di cielo accanto alla Luna crescente. Questo lo spettacolo astronomico che andrà in scena stasera, lunedì 27 marzo. Gli esperti hanno spiegato che ciò che si potrà vedere dipenderà molto dal luogo in cui si troveranno gli osservatori. Tutti i pianeti ovvero Giove, Mercurio, Venere e Marte saranno visibili a occhio nudo. Il quinto,Urano, sarà possibile osservarlo con un binocolo.

La sequenza

La sequenza inizia da Giove, seguito da Venere, che prospetticamente è vicino alla zona di cielo nella quale sarà visibile anche Urano. Poi c'è Marte, fra le stelle del Toro, riconoscibile per il suo colore rossastro. Mancano all'appello Saturno e Nettuno, entrambi visibili soltanto all'alba.

Allineamento planetario?

Non si può parlare di un vero e proprio allineamento planetario perché i pianeti non saranno in linea retta dalla prospettiva del sole. Ma è comunque un’occasione per intravedere i cinque pianeti nel nostro sistema solare contemporaneamente. Un vero allineamento planetario è accaduto lo scorso giugno con Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno si sono messi in fila. Era 18 anni che non accadeva. Il prossimo allineamento avverrà nel 2040.