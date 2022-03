Citynews e Sphera Holding, siglato l'accordo tra i due gruppi editoriali

Entra nel vivo la collaborazione tra Citynews e Sphera Holding. I due gruppi editoriali hanno dato vita, a partire da novembre scorso, ad un importante accordo di media partnership, consistente, in prima battuta, in uno scambio di visibilità che coinvolge 7 testate di prossimità Citynews presenti nel nord est del Paese e 5 emittenti del gruppo radiofonico Sphera Holding.

PadovaOggi, TrevisoToday, VeneziaToday, VicenzaToday, VeronaSera, TriestePrima e UdineToday beneficeranno, nello specifico, di una campagna radiofonica della durata di 12 mesi, attraverso la programmazione di spot previsti in flight da 14 giorni al mese. Allo stesso modo, le emittenti radiofoniche Radio Company, Radio 80, Radio Padova, Easy Network e Radio Wow usufruiranno di una visibilità di pari durata sulle 7 testate Citynews.

Ma la vera novità messa in campo dai due editori è la decisione di allargare la partnership anche sul fronte editoriale. La sperimentazione coinvolge al momento le redazioni locali del Veneto. Ogni giorno i giornalisti Citynews trasmettono alla redazione di Radio Padova un numero concordato di notizie già redatte secondo i canoni radiofonici che vengono speakerate per la produzione di due edizioni giornaliere di GR locali.

“La partnership con Sphera Holding – dichiara Fernando Diana, CEO di Citynews – ha una grande importanza per noi in quanto consente alle nostre edizioni venete di godere di una visibilità di qualità sulle emittenti radiofoniche di Sphera. Siamo sicuri che la sinergia tra i nostri gruppi consentirà ad entrambi di rafforzare la leadership su un territorio dove entrambi abbiamo una presenza capillare, senza tralasciare, naturalmente, la qualità dell’informazione e l’importanza di trasmetterla anche attraverso i canali radiofonici”.

“La collaborazione con Citynews per noi è di grande importanza – dichiara Mattia Comin, CEO di Sphera Holding – in quanto come radio areali abbiamo il piacere di intrattenere ed informare in modo corretto e puntuale gli ascoltatori che vivono il territorio del nord est Italia. Per questo motivo le redazioni di Citynews distribuite su tutto il territorio sono il partner ideale. Inoltre la collaborazione non si fermerà solo all’informazione via etere grazie alle frequenze Fm, ma si svilupperà anche su altri fronti con lo scopo di dare un servizio rapido e preciso in modalità ondemand a migliaia di cittadini”.