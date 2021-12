"CoffeExperts": il viaggio nel mondo del caffè raccontato nel libro a cura dei triestini Andrea e Marco Bazzara

Dopo quattro edizioni del summit Trieste Coffee Experts e due anni di intenso lavoro redazionale, il 10 dicembre 2021 è uscito "CoffeExperts", il nuovo libro dei Bazzara Bros junior curato dai fratelli Andrea e Marco Bazzara. Fra le più attese novità editoriali del comparto caffeicolo, il volume propone un affascinante viaggio nel mondo del caffè esplorato da vari punti di vista e prospettive. A fare da competenti ciceroni su carta sono numerosi e riconosciuti esperti del settore, con contributi che ripercorrono le Onde del Caffè per arrivare sino alle nuove frontiere delle tecnologie digitali nell’industria 4.0 e a una visione prospettica focalizzata sulla sostenibilità, attenta al futuro della filiera e del pianeta.

Nel dettaglio, si spazia dalla storia e caratteristiche della pianta all’attenta selezione e lavorazione del chicco crudo; dalle tecniche di tostatura agli effetti della bevanda sull’organismo; dalla sfera sensoriale e aromatica al mondo dei baristi e delle attrezzature utilizzate; dalle evoluzioni della caffettiera ai metodi di estrazione e preparazione alternativi all’espresso, in un percorso arricchito anche osservazioni critiche e da 500 tra foto e illustrazioni.

Un viaggio che ha per bussola la costante e appassionata ricerca di qualità in ogni settore. È decisamente questo il fil rouge che tiene insieme questo racconto corale a tutto tondo, la cui lettura risulta comprensibile e avvincente anche per chi si approccia al complesso universo del caffè per la prima volta. Allo stesso tempo, è stimolante per il professionista che ha l’occasione di approfondire e rispolverare vecchi e nuovi temi attraverso un’aggiornata e completa panoramica sui vari ambiti caffeicoli.

I temi

Qual è il futuro degli Specialty Coffee? Che difetti può avere un chicco di caffè verde e come si riconoscono? Quali sono i più innovativi metodi di estrazione?Che impatto ha la caffeina sul nostro cervello? Cosa deve prevedere un buon menù caffetteria in un bar? Quali sono i benefici dell’industria 4.0 per le piccole e medie imprese del caffè? Countdown per la risorsa acqua? Che conseguenze ci sono dietro al basso prezzo di una tazzina di caffè? Che Onda stiamo surfando oggi?

Sono solo alcuni degli interrogativi ai quali trovare risposta nelle pagine di CoffeExperts. Grazie a una pratica organizzazione dei contenuti, il volume rappresenta un imperdibile compendio in grado di rispondere, se non a tutte, a moltissime domande che gli stessi esperti di settore si pongono quotidianamente per poter migliorare il proprio lavoro.

Importanti interventi e primi apprezzamenti

Introdotto dalla prefazione di Maurizio Cimbali - imprenditore fra i più stimati in Italia, presidente del gruppo Cimbali e del museo Mumac, nominato nel 2017 Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella -, il libro porta con sé un parterre di nomi di altissima levatura. Dal Ministro italiano delle politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli all’Ambasciatore italiano della Repubblica di Colombia Gloria Isabel Ramírez Ríos, da Giuseppe Biffi della Siemens a Michele Cannone della Lavazza, da Gianfranco Carubelli di PulyCaffa Cosimo Libardo, nel Board of Directors della SCA, sino a Carolina Castañeda della Federación Nacional de Cafeteros Colombia.

Così come è avvenuto per le pubblicazioni precedenti a firma dei Bazzara, tradotte in diverse lingue e più volte ristampate negli anni, anche questo libro ha subito riscontrato un grande successo grazie all’autorevolezza e all’alta reputazione che l’azienda gode nell’ambito dell’editoria specialistica di settore: prima dell’uscita, il volume ha infatti già registrato quasi duemila copie prenotate da numerose delle più importanti realtà italiane e internazionali del settore caffè. Fra queste, alcune grandi fiere nazionali di settore, come Sigep Fiera di Rimini, TriestespressoExpo e Mixerplanet.

All’estero il libro è stato accolto con grande interesse soprattutto a Oriente, specie in alcuni mercati in forte espansione nel settore caffeicolo, come ad esempio la Cina. “Trattandosi di un volume bilingue, italiano e inglese di 700 pagine - dichiara Marco Bazzara, Quality manager dell’azienda, direttore alla Bazzara Academy e curatore del volume insieme al fratello Andrea - l’apprezzamento ricevuto ci fa piacere perché il progetto editoriale, nelle sue varie finalità, è stato pensato anche come un tributo ‘esportabile’ al know how Made in Italy per quanto riguarda una delle bevande più amate al mondo sotto il profilo culturale e professionale”.

Nel mercato asiatico, ad esempio, hanno contribuito a supportare e promuovere il libro alcune rilevanti fiere del settore quali Hotelex, Expo internazionale del settore alberghiero e della ristorazione di Shanghai; Cafeex Shanghai & Shenzhen, World Cafè Expo 2021; Thailand Coffee Tea & Drinks, Cafe Show Vietnam, FHA HoReCa Singapore, che riunisce la più ampia gamma di fornitori leader globali in Asia.

“È un libro diverso, contemporaneo, un libro sul caffè che mancava - dice Andrea Bazzara, Sales Export Manager e coautore del volume - e si presta davvero a più livelli di lettura e di utilizzo”.

“Da un lato - spiega - offre un percorso semplice e ben strutturato per accompagnare qualsiasi gastronauta nell’approfondimento di un settore appassionante come il nostro. Dall’altro, è uno strumento di facile consultazione utile a tutti gli anelli della filiera, a partire da baristi e coffee lover fino ad arrivare a torrefattori, industrie di caffè, operatori del verde e ai nuovi hipster protagonisti dell’evoluzione attuale del mondo caffè”.

Il volume CoffeExperts è acquistabile nell’eShop aziendale e sulla pagina Amazon della Bazzara Espresso. Sarà inoltre disponibile presso alcune librerie selezionate, nelle principali fiere di settore e nelle migliori Accademie e scuole di caffè sul territorio nazionale.