Per la commissione europea per le petizioni quella presentata dal Comitato NoOvovia è ricevibile

TRIESTE - "In data 8 luglio il presidente della commissione europea per le petizioni ha comunicato che quella da noi presentata in marzo e sottoscritta da 10.000 cittadini di Trieste, è stata ritenuta ricevibile, in quanto rientra nel campo delle attività dell’Unione Europea e pertanto è stato chiesto alla Commissione europea di condurre un’indagine preliminare sulla questione. Nella comunicazione inviataci si ribadisce che gli stati membri sono responsabili di assicurare che l’attuazione dei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza, sia conforme al diritto dell’Unione europea e a quello nazionale invitandoci a sottoporre le nostre preoccupazioni pure alle autorità nazionali competenti". Lo ha comunicato questa mattina, durante la conferenza stampa tenutasi presso il circolo della stampa, William Starc, coordinatore del comitato NoOvovia. Starc ha anche ricordato che "c’è stato il pronunciamento del Tar sui due ricorsi presentati dai residenti e dalle associazioni ambientaliste, pronunciamento che ha costretto la giunta regionale a ritirare la delibera delllo scorso 29 maggio che approvava il I livello della valutazione d'incidenza e la necessità di presentarne un’altra il 7 giugno. Dall’esame del provvedimento che abbiamo avviato con il nostro legale, è risultato che non solo ancora una volta gli uffici regionali hanno controdedotto in modo approssimativo e non sufficientemente dimostrato le nostre osservazioni tecniche, che evidenziano la infondatezza delle ragioni addotte dai medesimi per sostenere l’approvazione del terzo livello di valutazione di incidenza, ma pure che non è stato recepito quanto Il Tar ha sentenziato. Abbiamo deciso di predisporre un nuovo ricorso che è stato presentato al tribunale amministrativo ai primi di luglio con il quale si chiede l’annullamento della deliberazione regionale n. 846 del 7 giugno"