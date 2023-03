Nasce il concorso di scrittura in memoria di Corrado Premuda

TRIESTE - Nasce il "Concorso Corrado Premuda per Essi", concorso di scrittura promosso da Triestebookfest, con la media partnership con “Il Piccolo” di Trieste e il sostegno della Fondazione Pietro Pittini, e dedicato agli studenti delle scuole superiori di Trieste per ricordare la figura del giornalista e scrittore prematuramente mancato. “Con questo concorso” – afferma la Presidente di Triestebookfest Loriana Ursich –“desideriamo rendere omaggio alla passione che lo scrittore aveva per l’insegnamento, per la scrittura e per Trieste. Ai partecipanti si richiede l’invio di articoli, o di un video o di una foto, oppure di un fumetto che abbiano per tema Trieste. L’obiettivo è il racconto di luoghi o personaggi o storie che siano legate alla città. Il titolo è “E se ti dico Trieste?”

Come partecipare

La partecipazione al concorso è gratuita e riservata a ragazzi e ragazze residenti nel Comune di Trieste che abbiano un’età compresa tra 15 e i 18 anni. Ciascun concorrente (singolo o gruppo) potrà presentare una sola opera, dalle seguenti specifiche: articolo non deve superare le 3.000 battute, spazi bianchi inclusi; Video max 2 minuti in due formati: 16:9 e 9:16; Fotografia 1 immagine a colori o in b/n con titolo; Fumetto composto da 6 tavole. Le opere potranno essere inviate a mezzo mail all’indirizzo triestebookfest@gmail.com dal 13 marzo 2023 al 30 aprile 2023. Il materiale inviato dovra? essere accompagnato dalla scheda di partecipazione debitamente compilata. Si accettano solamente opere originali, pena l’esclusione dal concorso.

Il premio

Entro il 31 maggio 2023 la Giuria, a proprio insindacabile giudizio, selezionerà le opere “sulla base della loro originalità espressiva e comunicativa”. Le opere vincitrici saranno 4, una per categoria. Il premio sarà un buono acquisto del valore di 200 euro e la pubblicazione delle opere vincitrici sul quotidiano Il Piccolo e sul sito internet del giornale. Tutte le opere pervenute e ritenute, a giudizio della Giuria, degne di menzione o segnalazione saranno pubblicate anch’esse sul sito e sui canali social del Triestebookfest. Altre informazioni sono pubblicate al link: https://www.triestebookfest.com/corrado-premuda-per-essi-concorso/