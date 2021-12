Il freddo minaccia i contatori dell’acqua: i consigli di AcegasApsAmga per proteggerli

Con l’arrivo dell’inverno e dei primi freddi occorre porre maggiore attenzione anche sugli impianti idrici esterni alle abitazioni, in particolare su condotte e contatori dell’acqua, che possono arrivare a rompersi a causa del gelo. Ecco allora dei semplici accorgimenti per mantenere efficienti i contatori dell’acqua nonostante l’arrivo delle gelide temperature invernali.

AcegasApsAmga li ricorda a tutti gli utenti per prevenire i danni del gelo alle tubature, quando l’acqua, che si può trasformare in ghiaccio, aumenta di volume, mette sotto stress meccanico i tubi e può causarne la rottura. Vediamo questi consigli in dettaglio.

Isolare i vani esterni che contengono i contatori

I bauletti o le nicchie, compresi gli sportelli, devono essere opportunamente coibentati, ovvero rivestiti di materiale isolante. Si può usare polistirolo o poliuretano espanso, materiali facilmente reperibili presso rivenditori del settore edile, purché di spessore di almeno due centimetri e mezzo. Occorre evitare, invece, di rivestire le tubature avvolgendole con lana di vetro o stracci. Si tratta di materiali che assorbono l’acqua e, ghiacciandosi, possono aumentare il rischio di guasti.

Chiudere l’acqua nelle case disabitate

Se i contatori sono in fabbricati disabitati, è bene chiudere il rubinetto che si trova sopra il misuratore e provvedere allo svuotamento dell’impianto. Con temperature particolarmente basse e per lunghi periodi è possibile installare cavetti scaldanti, alimentati elettricamente e dotati di termostato per contenere i consumi di energia.

Controllare lo stato dei contatori e i livelli di consumo

A primavera, con l’aumento delle temperature, è consigliabile controllare lo stato dei contatori e i livelli di consumo, per verificare eventuali guasti o dispersioni idriche in atto. In caso di rottura del contatore, occorre chiamare tempestivamente il Pronto Intervento 800 996 062, attivo tutti i giorni 24 ore su 24.

Contatori al riparo dal gelo in 6 mosse: il video tutorial

Sul canale YouTube,nelle pagine di AcegasApsAmga,è a disposizione degli utenti un video tutorial che spiega come procedere alla coibentazione dei vani e dei tubi in prossimità dei contatori, qualora questi siano posti all’esterno delle abitazioni ed esposti al pericolo del ghiaccio. Nel video sono indicati i materiali da utilizzare, le operazioni sei da eseguire e qualche accorgimento per fare una corretta coibentazione.

Evitiamo la sostituzione del contatore

Ricordiamo che nel caso di contatori posti all’interno di proprietà private, la corretta custodia (e dunque anche la sostituzione) spetta al cliente del servizio e, dunque, è di assoluto interesse del cittadino provvedere alla sua protezione. Anche in caso di contatore posto in pozzetto all’esterno del fabbricato (dunque al di fuori della proprietà privata) è utile attivare accorgimenti utili a non fare gelare l’acqua nei tubi. Il gelo all’interno della proprietà del cliente, può infatti rapidamente propagarsi fino al contatore esterno, determinandone la rottura. Nel caso venisse rilevata incuria nella manutenzione della rete privata, AcegasApsAmga può riservarsi il diritto di addebitare il costo dell’intervento di sostituzione.

Le condotte idriche interrate non “gelano” in quanto di per sé protette, la formazione del ghiaccio può avvenire in quei tratti di tubazione di piccolo diametro quali impianti antincendio, utenze domestiche, condominiali ed industriali passanti (ad es. vani aperti o esposti al vento, nicchie, scantinati, sotto-intonaco in ambienti non riscaldati e in generale in locali non frequentati abitualmente). Tale “innesco” si può però propagare rapidamente fino a raggiungere anche i contatori posti nei pozzetti all’esterno del fabbricato.