Corteo per la pace in Palestina: duecento persone in piazza Libertà

TRIESTE - Manifestazione con corteo pro Palestina libera, questo pomeriggio a Trieste. All’evento hanno partecipato circa duecento persone dopo il ritrovo in Largo Santos. La manifestazione è stata indetta dalle associazioni delle comunità palestinesi del Friuli Venezia Giulia e del Veneto che hanno presentato al commissario del governo, il Prefetto Pietro Signoriello, un documento in cui si chiede il riconoscimento da parte dell’Italia dello Stato Palestinese. “Si deve giungere al più presto al cessate il fuoco a Gaza - ha affermato Amer Hasan, delegato palestinese per il Friuli Venezia Giulia - la pace arriverà con la formazione dello stato palestinese. Chiediamo coerenza da parte del nostro governo con l'appoggio e il riconoscimento dello stato di Palestina, avente come capitale Gerusalemme, e la forte posizione contro la guerra. I diritti inalienabili di libertà, indipendenza e ritorno dei profughi palestinesi nelle proprie case e terre sono imprescindibili per garantire pace e sicurezza in Medio Oriente."

La comunità

"Non esiste pace senza giustizia e non esiste giustizia senza i diritti del popolo palestinese. L’unica pace possibile è quella basta sulle risoluzioni Onu e sul rispetto della legalità internazionale" conclude così la nota della comunità palestinese.