Croazia nell’euro dal 2023: via libera dalla Commissione europea

La Commissione europea ha dato il via libera all’ingresso della Croazia nell’Eurozona. Come riportato da EuropaToday, con il passaggio di Zagabria dalla kuna - la moneta nazionale oggi in circolazione - all’euro, il numero dei Paesi che usano la valuta comune salirà a venti. Ora spetta al Consiglio l’ultima parola sull’ingresso del Paese balcanico nella zona euro. Dopodichè, salvo sorprese, la Croazia adotterà la valuta comune a partire dal primo gennaio 2023.