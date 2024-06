Senza lavoro, malato e disperato: "Non ce la faccio più" e arrivano i carabinieri

MONFALCONE - Disoccupato da undici anni, nel frattempo tanti tipi di lavoro dalla durata limitatissima, tirocini saltuari e pagati poco. La disperazione di un uomo di 62 anni che un giorno mentre è a colloquio con un'assistente sociale del suo comune, Monfalcone, dice di non farcela più a vivere in questa maniera. L'assistente sociale allora avvisa i servizi sanitari e i carabinieri si presentano a casa sua. E' la vicenda di Paolo Bortole, residente a Monfalcone da cinque anni ma triestino di nascita. Prima del lungo periodo di disoccupazione Bortole, perito delle telecomunicazioni, ha lavorato in tutto il territorio come tecnico di impianti elettrici ma soprattutto per l'automazione di cancelli. "Ne ho montati almeno 900 - racconta -, ho lavorato in diverse zone. Poi quando ho compiuto 51 anni ho praticamente smesso di lavorare. Sembra che non servo più".

Poi il nulla o quasi: lavori molto saltuari di diverso tipo. "Ad un certo punto, dopo centinaia di colloqui e curriculum, arriva la proposta di un'azienda di Ronchi che propone un contratto di un mese e che poi, dopo altri due mesi, sarebbe diventato a tempo indeterminato. Invece dopo il primo mese mi danno il benservito, senza una motivazione, solo dicendomi che nel caso mi avrebbero ricontattato. Ho lavorato per loro altri due mesi poi hanno preso un giovane che lavora per loro da quattro anni. Ho lavorato pochissimo anche per Flextronics ma poi sapete tutti come è andata la vicenda". E' single, sua madre (malata di cancro) è morta cadendo dalle scale e suo padre invalido con due arti inferiori amputati per malattia, in sedia a rotelle per dieci anni: "A volte penso di essere condannato a questa vita, la sfortuna mi perseguita". E ora i malanni stanno attaccando anche lui. "Sta diventando sempre più complicato, i dolori si fanno più insostenibili, non ho ancora fatto i controlli per verificare il grado di invalidità. La mia paura è che mi tolgano la possibilità di guidare l'auto". Lui una casa ce l'ha: "Ma anche questo sta diventando un problema: non lavorando e con il sostegno economico del reddito di cittadinanza che è venuto meno non riesco a pagare il condominio. Rischio un decreto ingiuntivo per le somme che devo". E' una storia come tante altre quella di Paolo, silente perché forse non fa notizia, ma degna di essere raccontata in quanto le vicissitudini economiche di un uomo ultra sessantenne, solo e in gravi difficoltà economiche, meriterebbero una riflessione più approfondita. Persone ancora occupabili nonostante l'età che invece sono fuori dal mercato del lavoro. E succede così che la dignità subisce pesanti colpi, come veri e propri calci agli stinchi.

E anche lamentarsi diventa un rischio: "Due settimane fa ho contattato i servizi sociali del Comune di Monfalcone per parlare nuovamente delle mie difficoltà. Parlando con l'assistente sociale, ero un po' esasperato e ho pronunciato questa frase: "Se continua così tra pochi mesi resterò senza un soldo e mi porteranno via pure l'appartamento che possiedo. Da tempo che penso al suicidio ma non lo faccio perché non trovo il coraggio". Una frase detta in un momento di profondo scoramento. Alcuni giorni dopo, vengo contattato dal mio medico che mi avvisa che tra poco verranno due carabinieri e tre persone della Croce Rossa a prelevarmi per portarmi in ospedale e farmi visitare da uno psichiatra. Non sono andato in ospedale, ma comunque sono arrivate in casa mia cinque persone. Una situazione assurda, c'erano cinque estranei all'interno di casa mia per una frase dettata dalla disperazione e che sarebbe dovuta essere correttamente interpretata. Nei giorni successivi comunque sono andato presso gli ambulatori di igiene mentale di via Romana". Vicende nascoste che spesso restano nel limbo per la rassegnazione dei protagonisti. Per vergogna.