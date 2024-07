Disparità di trattamento dirigenti medici Asugi, Poggiana: "Dall'esercizio 2024, perequazione del trattamento economico"

TRIESTE - Questione disparità retributiva tra dirigenti medici di Asugi in base all'area: con una nota diramata nel pomeriggio di oggi dall'ufficio stampa di Asugi, il direttore generale Antonio Poggiana è intervenuto per rassicurare il personale Medico, dichiarando di aver già convocato le organizzazioni sindacali del personale dell'area sanità per il prossimo 13 agosto. "In quell'occasione - ha precisato Poggiana - sarà presentata la proposta della direzione volta a realizzare la perequazione, dall'esercizio 2024, del trattamento economico dei dirigenti medici di Asugi, al fine di evitare disparità di sorta nel trattamento economico fra professionisti della stessa azienda, appartenenti all'area giuliana o all'area isontina e ciò utilizzando la quota di perequazione assegnata ad Asugi dalla Regione con Dgr del Fvg 48/2024". Poggiana ha anticipato, inoltre, che ha già dato mandato agli uffici del personale di individuare tutte le soluzioni tecnicamente percorribili per intervenire in via perequativa anche per quanto riguarda la retribuzione di risultato collettiva relativa all'esercizio 2023, proprio per venire incontro il più possibile alle istanze del personale medico interessato, firmatario della lettera.