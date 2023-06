A Temptation Island sbarcano i due triestini Ale e Federico

TRIESTE - Due triestini partecipano a Temptation Island 2023, si tratta della sesta coppia di questa edizione: sono Alessia e Federico, triestini e conviventi da 3 anni. Il programma condotto da Filippo Bisciglia va in onda da lunedì 26 giugno in prima serata su Canale 5. A decidere di partecipare al programma è stata la 31enne Alessia, che nel video di presentazione ha dichiarato "sono stanca del mio fidanzato. Vorrei maggiori certezze: un matrimonio e una famiglia. Ma Federico non mi dà nessuna stabilità". Così risponde Federico: "Il problema è che la mia visione del futuro è completamente diversa dalla sua, vogliamo cose differenti: io non mi voglio sposare". Per Alessia "questa è la nostra ultima occasione, o ci sposiamo o ci lasciamo".