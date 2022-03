Il Castello di Duino riapre ai turisti, ecco i nuovi orari

Il Castello di Duino aprirà la stagione turistica a partire dal fine settimana di sabato 19 marzo 2022 con i seguenti nuovi orari:

dal 19 fino al 31 marzo: 9.30 - 16.00 (tutti i giorni tranne il martedì);

dal 1 aprile fino al 30 settembre: 9.30 - 17.30 (tutti i giorni tranne il martedì);

prima metà di ottobre: 9.30 - 17.00 (tutti i giorni tranne il martedì);

seconda metà di ottobre: 9.30 - 16.00 (tutti i giorni tranne il martedì);

da novembre fino alla seconda metà di marzo del 2023: aperto solo nel weekend (sabato e domenica) e festivi: 9.30 -16.00. Chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio.

Le visite

Si potranno visitare le sale arredate del Castello con documenti, foto e cimeli di famiglia ed ammirare lo splendido capolavoro architettonico della scala palladiana, la Torre, il parco ed il Bunker della Seconda Guerra Mondiale. Inoltre, si segnala in Galleria la mostra di arte moderna con sculture e dipinti del giovane artista francese Paul-Clément Dambier.

Non è necessaria la prenotazione e i biglietti sono acquistabili all’ingresso del Castello. Per informazioni e delucidazioni per quanto riguarda gli orari e le prenotazioni per eventuali visite guidate si prega di telefonare allo 040 208120 o scrivere alla mail visite@castellodiduino.it.