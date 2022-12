Accordo tra Comune e Coselag per l’ottimizzazione energetica della zona industriale

“Efficientamento energetico, sostenibilità ambientale e aumento della competitività delle singole aziende e del tessuto economico complessivo dell’area giuliana attraverso il contenimento dei costi energetici e l’innovazione”. Questi i tre concetti chiave alla base dell’accordo tra il Comune e il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana (Coselag) per la disciplina delle attività di reciproco interesse pubblico inerenti l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia.

L’accordo è stato firmato nei giorni scorsi e presentato oggi dal Vicesiondaco Serena Tonel, che ha proposto la relativa delibera, poi approvata dalla Giunta. Presenti in conferenza stampa, oltre al Vicesindaco, anche la vicepresidente del Coselag, Sandra Primiceri, il segretario della Fondazione CRTrieste, Paolo Santangelo, e il professor Romeo Danielis del Centro Interdipartimentale “Giacomo Ciamician” dell’Units. Sono intervenuti in collegamento video il Presidente del Coselag, Zeno D'Agostino e il Presidente della Fondazione CRTrieste, Massimo Paniccia.

L’accordo prevede un impegno di spesa a carico del Comune di 50mila euro per avviare il processo, più ulteriori 120mila euro di contributo della Fondazione CRTrieste. Di questi, 30mila euro saranno destinati alla fase di studio dell'Università di Trieste per mezzo del Centro Interdipartimentale per l’Energia, l’Ambiente e i trasporti Ciamician e ulteriori 90mila per lo sviluppo di iniziative che, come auspicato dal presidente Paniccia “troveranno nelle imprese del territorio un’attuazione sinergica”.

“Il progetto - ha detto Tonel -, risponde alla necessità strategica, al di là del contesto geopolitico internazionale attuale, di individuare un nuovo modello di ottimizzazione energetica e di aumentare contestualmente la sostenibilità ambientale delle attività produttive presenti sul nostro territorio, attraverso l’implementazione di tecnologie innovative e l’applicazione delle stesse”. Il Presidente Paniccia, rimarcando "l’enorme attualità e rilevanza del processo di transizione energetica", ha sottolineato come "la Fondazione CRTrieste, non appena il Coselag ha proposto questa iniziativa, abbia dato la propria disponibilità in quanto una delle priorità statutarie è rappresentata proprio dallo sviluppo economico del territorio".

Il Presidente del Coselag, Zeno D’Agostino, ha evidenziato l’importanza di iniziative che vadano nella direzione della decarbonizzazione e dell’efficientamento energetico, mentre la vicepresidente del Coselag, Sandra Primiceri ha specificato che “l’obiettivo finale è decarbonizzare la zona industriale sostenendo le imprese nella transizione energetica”. La prima fase individuerà a campione i consumi energetici della zona industriale, per poi individuare le soluzioni energetiche da proporre nel brevissimo, breve, medio e lungo periodo. Infine saranno ricercate le fonti di finanziamento.