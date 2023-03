Estate in anticipo: riapre il Pedocin

TRIESTE - Il Pedocin riapre in anticipo per accontentare gli amanti dello stabilimento balneare più famoso d'Italia. L'amministrazione comunale ha infatti disposto l'apertura anticipata su richiesta dei bagnanti e più in generale dei cittadini. Lo ha riportato l'Ansa. Il Pedocin ha riaperto il 12 marzo scorso, sebbene con orario ridotto rispetto all'estate (9-17). Dal 21 maggio, l'orario sarà 8-18:30 fino alla massima estensione, in estate.