Dalla ginnastica dolce all'aikido: a Barcola e Melare torna "Estate in Movimento"

La salute non va mai in vacanza: non uno slogan, bensì la filosofia che sostiene “Estate in Movimento”, il tradizionale appuntamento organizzato da Benessere ASDC che, arrivato alla 23esima edizione, prenderà il via il 1 luglio, con il patrocinio del Comune di Trieste, e proseguirà fino al 31 agosto.

La nota associazione, che da anni offre corsi e servizi a promozione del binomio salute/movimento, dopo un lungo anno sociale partito il 1 settembre scorso, propone alla popolazione una serie di attività estive mirate alla diffusione di uno stile di vita attivo, coordinando nell'offerta dei corsi varie realtà del territorio che si occupano di wellness e salute.

Due luoghi del territorio triestino ospiteranno le proposte di “Estate in Movimento”: la pineta di Barcola, dove la cittadinanza e i turisti troveranno tutti i giorni delle attività in cui cimentarsi - dal lunedì al venerdì - e poi il quadrilatero di Melara, dove il lunedì e il giovedì si potrà partecipare alla ginnastica dolce, organizzata direttamente dall’Associazione Benessere, mentre i mercoledì di agosto avranno luogo i corsi di aikido, proposti dalla ASD Iwama Budo Kai.

A Barcola, come detto, solo l’imbarazzo della scelta tra le numerose opportunità di movimento offerte gratuitamente dalle seguenti realtà: ASD Trieste Scherma Storica (urban combatives, bastone propedeutico, pugnale bolognese e sciabola d’abbordaggio), Donatella Senes (shiatsu metodo IRTE), Ilaria Marcucci (zumba), Metamorfosys ACSD (yoga tradizionale, saluto al sole, pilates), Olimpic Club Bruno Fabris ASD (flow hata yoga, pilates e tonificazione), SSD Audace Fight & Fitness Club (Thai Chi Chuan) oltre a Benessere ASDC e la già citata ASD Iwama Budo Kai. A tutto vantaggio degli interessati, non sono previste prenotazione né quota di partecipazione: come recita il volantino dell’iniziativa, infatti, “tutti i corsi sono gratuiti e non necessitano di iscrizione”.

Sempre sul volantino, che verrà distribuito a breve, si trovano inoltre alcune opinioni rilasciate da chi ha frequentato le attività in passato: “Esperienza divertente e coinvolgente, tanta simpatia e pazienza da parte degli istruttori. Un'esperienza da provare più di una volta” ha raccontato Martina. Per Laura “Lo yoga si presta molto all'attività all'aperto perché coniuga l'attività fisica allo sviluppo spirituale. Il contatto con la natura si rivela nota di pregio!" e Mattia concorda con entusiasmo sulla scelta di sperimentare delle discipline all'aria aperta.

Chi volesse restare aggiornato sulle attività può seguire la pagina Facebook Benessere Trieste ASDC o contattare la segreteria allo 040 0641740 (lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00).