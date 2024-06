Europee, i dati comune per comune in provincia di Trieste

TRIESTE - Sono questi i risulati delle elezioni europe nell'ambito dell'ex territorio provinciale triestino (fonte Eligendo). Resta netta la distinzione tra Carso, Trieste e Muggia

Duino Aurisina

Il primo partito è il Pd con il 23,89 per cento, seguito da FdI con il 23,66 per cento. Terza piazza per la Lega con il 12,92 per cento. Subito fuori dal podio Alleanza Verdi e Sinistra con il 6,87 per cento tallonato dal M5S con il 6,56 per cento.

Monrupino

Anche sulla rocca è il Pd in cima alle preferenze, con il 26,67 per cento. Segue il Sudtiroler Volkspartei con il 20 per cento, FdI con il 15,40 per cento. Fuori dal podio Pace Terra e Dignità con il 7,13 per cento, la Lega con il 6,90 per cento e il M5S con il 6,21 per cento.

Muggia

Nella cittadina rivierasca sono i meloniani ad affermarsi con un sonante 32,67 per cento, seguiti dal Pd con il 20,53 per cento, dalla Lega con il 15,92 per cento. Subto fuori dal podio ma staccato di quasi dieci punti dalla Lega, il M5S con 6,67 per cento, tallonato da Forza Italia con il 6,58 per cento.

San Dorligo della Valle/Dolina

Netta affermazione del Pd con il 30 per cento, seconda piazza per FdI con quasi 9 punti in meno (21,75 per cento). Gradino più basso del podio occupato da Alleanza Verdi e Sinistra con l'8,77 per cento. Lega fuori dal podio con 8,40 per cento, seguita dal Sudtiroler Volkspartei con 7,31 per cento.

Sgonico

Trionfo del Pd con il 36,94 per cento, dato più alto di tutta l'ex provincia. FdI è seconda con il 13,10 per cento. Terza piazza per la Lega con il 10,46 per cento. Quarta piazza a pari merito per Sudtiroler Volkspartei e Alleanza Verdi Sinistra con l'8,10 per cento.

Trieste

Nel capoluiogo regionale è FdI che si è imposta con il 27,57 per cento. Seconda piazza per il Pd con il 23,91 per cento. Medaglia di bronzo alla Lega con l'11,52 per cento. Subito fuori dal podio Alleanza Verdi Sinistra con l'8,64 per cento, e M5S con il 7,31 per cento. Forza Italia che a livello nazionale ha raggiunto il 9,69 per cento diventando la quinta forza avanti alla Lega, a Trieste si è fermata a uno striminzito 6,62 per cento.