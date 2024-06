Europee, nel triestino vince Fratelli d'Italia, debacle del M5S a livello regionale

TRIESTE In Fvg vittoria di Fratelli d'Italia con il 33,9 per cento (dati Eligendo). Un'affermazione che nel triestino non è così schiacciante: 27,25 per cento il risultato raggiunto nell'ex provincia dl capoluogo giuliano, con il Pd che rispetto al dato regionale si avvicina ai meloniani (20,98 per cento in Fvg, 24,10 per cento nel triestino). Terza piazza per la Lega (14,92 per cento in Fvg, 11,69 nel triestino). Forza Italia è quarta in Fvg con il 7,06 per cento mentre nel triestino è addirittura sesta con un misero 6,43 per cento, dopo Alleanza Verdi Sinistra, quarta con l'8,38 per cento, e il Movimento 5 Stelle, praticamente crollato in Fvg con il 5,42 per cento, che nel triestino raccoglie il 7,21 per cento. Azione di Calenda e il renziano Stati Uniti d'Europa non sfondano nemmeno i Fvg: restano entrambe sotto il 4 per cento.

Nel goriziano è il Pd il primo partito con il 25,09 per cento, seguito da FdI con il 24,71 per cento e dalla Lega con il 19,51 per cento, quest'ultima trainata dalla candidatura della sindaca di Monfalcpone Anna Maria Cisint, che solo nella sua città ha raccolto il 33 per cento, portando la Lega ad essere il partito più votato nella città dei cantieri. Sempre a Monfalcone seconda piazza per il Pd con il 22,13 per cento. FdI è terzo con il 17,52 per cento.

Da evidenziare la debacle regionale del M5S, con numeri abbondantemente al di sottpo di quelli già negativi a livello nazionale.