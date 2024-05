Fedriga in Albania, oggi vedrà il premier Rama

Il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, oggi e domani sarà a Tirana domani per una missione istituzionale, accompagnato dagli assessori delle attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, e della difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro. Oggi, in mattinata, è previsto un incontro con il primo ministro Edi Rama e con il ministro per l'imprenditoria ed il clima imprenditoriale, Delina Ibrahimaj, successivamente uno con il ministro per la governance locale Arbjan Mazniku, e uno con quello degli affari interni Taulant Balla. La giornata si concluderà con una cena ufficiale nella residenza dell'ambasciatore italiano a Tirana.