Festa della musica: a Trieste al via una caccia al tesoro sonora

È in programma anche quest'anno - oggi, 21 giugno - in occasione del solstizio d'estate, la Festa della Musica, nata per valorizzare la molteplicità e la diversità delle pratiche musicali: è una manifestazione, giunta ormai alla 28ª edizione, che si svolge prevalentemente all'aperto - nelle strade, sulle piazze, nei giardini pubblici, nei cortili - e che quest'anno sarà dedicata alla memoria di David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo morto prematuramente poco più di sei mesi fa.

La caccia al tesoro sonora

L'edizione 2022, con il tema del “Recovery Sound Green Music Economy”, si caratterizza per una particolare attenzione al rispetto dell'ambiente. Del resto musica e ambiente sono strettamente connessi, se è vero come diceva Bob Marley, che la musica è il canto della Terra. Per questo Nati per la Musica - nell'ambito di “21ZeroSei - famiglie in musica”, iniziativa sonoro musicale a cura del Tavolo Permanente Musica 0-6 - ha pensato di proporre dal 20 al 27 giugno una caccia al tesoro sonora - “Ma il Mondo come fa?” - da realizzare assieme alle famiglie dei bambini e delle bambine in collaborazione con i nidi, le biblioteche, i Villaggi per Crescere.

Attraverso una “mappa sonora” (scaricabile qui) le famiglie saranno invitate a porsi in ascolto del paesaggio sonoro e a individuare suoni prestabiliti come il fruscio degli alberi, l'acqua che scorre, il silenzio, ma anche suoni nuovi in nuovi angoli di città.

Non resta che scaricare la mappa e aprire bene le orecchie per scoprire le iniziative promosse dalle varie realtà locali, che saranno aggiornate sulla pagina Facebook di Nati per la Musica (@natiperlamusica), dove troveranno spazio anche foto e brevi video della mappatura sonora che le varie famiglie, da sole o in compagnia, avranno realizzato e scelto di condividere.