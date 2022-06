Film Rai a Trieste: nuovi divieti per i mezzi in centro

Un altro film a Trieste: si tratta della produzione Rai “La fortuna di Laura”, realizzato in varie zone del territorio comunale, in collaborazione con Fvg Commission, Regione Fvg e coorganizzazione del Comune di Trieste. Per quanto riguarda i provvedimenti di viabilità è prevista la chiusura al transito veicolare del tratto di via Genova, compreso tra via Roma e via San Spiridione e la sospensione temporanea della circolazione su piazza San Giovanni, limitatamente ad alcune ore della giornata prevista per le riprese.

I provvedimenti di viabilità

Trascorse almeno quarantotto ore dall’apposizione della prescritta segnaletica, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle operazioni in premessa, con conclusione dei lavori entro il giorno 26/06/2022, per un intervento della durata di due giornate rinviabile, in caso di maltempo o imprevisti tecnici alla prima giornata utile successiva.

Riprese su via Genova

Nel tratto compreso tra via Roma e via S. Spiridione (una giornata dalle ore 13:00 alle ore 21:00):

- istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione (ore 0:00 – 24:00) per tutti i veicoli laddove non già esistente, in via Genova, nel tratto compreso tra via Roma e via San Spiridione (ambo i lati);

- istituzione del divieto di transito veicolare in via Genova, gestito direttamente dal personale dell’organizzazione ed eventualmente coadiuvato da agenti della Polizia; istituzione della deroga al divieto di transito in via Genova, nel tratto compreso tra la

via Roma e via San Spiridione, a favore dei mezzi impegnati nelle operazioni.

Riprese su Piazza San Giovanni

(una giornata dalle ore 8 alle 20):

- istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione (ore 0.00 – 24.00) per tutti i veicoli laddove non già esistente, in Piazza San Giovanni (limitatamente all’area di carico/scarico merci);

- istituzione della sospensione temporanea della circolazione - gestita da movieri e/o agenti della Polizia Locale - per il tempo strettamente necessario alle riprese in modalità “stop and go”, per tutti i veicoli su Piazza San Giovanni-via Reti e Passo F. Pecorari.