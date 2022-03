Il passato rivive nel presente: la Trieste di ieri e di oggi nei fotomontaggi di Rudy Bisiacchi

Come sono cambiate con gli anni le Rive? O com'erano viale XX settembre, corso Italia o via Giulia? Ce lo racconta attraverso i suoi meravigliosi fotomontaggi, il 54enne triestino Rudy Bisiacchi che, ad oggi, è riuscito a creare ben 1500 immagini della Trieste di ieri e di oggi, facendo rivivere il passato nel presente.

L'idea è nata a marzo del 2020, quando ha contratto il Covid: "Sono stato uno dei primi - racconta l'autore - A quel tempo per uscire dalla quarantena erano richiesti ben due tamponi negativi. Tra virus e ferie obbligate, sono rimasto a casa per circa un mese e mezzo". E' stata in quell'occasione che sono nati i primi fotomontaggi. "Ho iniziato unendo vecchie foto della città a screenshot di Street View di Google Maps , anche perchè non potevo muovermi da casa. Solo dopo qualche tempo ho iniziato a scattare personalmente le immagini del presente".

Giorno dopo giorno, quello che inizialmente era nato come un passatempo, è diventato una vera e propria passione. "Uso solo due strumenti: il mio cellulare e un'app che mi permette di fondere al meglio le due immagini. Ad oggi ho realizzato una serie dedicata ai mezzi di trasporto, una sul periodo bellico, un'altra sui negozi e attività commerciali. E poi i cinema, i cantieri. Posto i miei lavori per lo più nei gruppi social triestini". "Produrre queste immagini mi fa sentire bene e il riscontro, sempre positivo, mi gratifica -conclude Rudy -. Amo quando le persone si emozionano o quando riesco a risvegliare in loro ricordi. Quella che per me è banalmente un'immagine, per qualcun altro è una storia o un indelebile momento".