Fvg terza regione più vecchia d'Italia: mai così pochi figli

Mai così pochi figli in Friuli Venezia Giulia. Solo 6.1 bambini ogni mille abitanti. Lo rivela il report demografico Istat relativo al 2022. La nostra regione è la terza più vecchia d'Italia per età media. Solo Liguria e Sardegna hanno dati superiori ai nostri. Solo le province di Gorizia e Trieste si salvano. Soprattutto la prima che si attesta come la seconda provincia italiana per natalità. 1,45 figli per donna. Per quanto riguarda la speranza di vita alla nascita ci sono buone notizie: siamo la regione che ha guadagnato più tempo rispetto alle altre regioni italiane: più o meno sei mesi sia per i maschi sia per le femmine. E, quindi, l'aspettative di vita sono più di 80 anni per gli uomini e 85 per le donne.